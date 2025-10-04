Pilar Boyero homenajea al Maestro Solano con su nuevo álbum: "Soy una gran devota de él, y me molesta que hoy en día poca gente sepa que nació en Cáceres"

La emblemática voz extremeña de la copla, Pilar Boyero, presenta su nuevo álbum 'Solano a la orilla de mi boca'. "Tenía muchas ganas de hacer este disco. Soy una gran devota del Maestro Solano, y me molesta que hoy en día poca gente sepa que nació en Cáceres, en la calle Soledad. Por circunstancias tuvo que irse a estudiar a Sevilla, pero nunca renunció a sus raíces. Siento que no se le ha dado la trascendencia e importancia que realmente merece. No solo es el creador de canciones como Cinco Farolas o El Clavel, sino que también fue el director musical de películas tan emblemáticas como Bienvenido, Mister Marshall o El Último Cuplé, obras fundamentales en la historia del cine".

"Además, su influencia fue clave para que figuras como Isabel Pantoja o Rocío Jurado pudieran brillar. Creo que era necesario destacar aún más su figura, se lo debía, especialmente porque mi debut fue en un homenaje que le hice hace más de 30 años".

Nuevo disco

Este nuevo disco, grabado junto a la Orquesta de Extremadura, revisita la obra del Maestro Solano con arreglos orquestales que aportan una nueva dimensión a sus clásicos. Entre las piezas destacan las versiones de Cinco Farolas, Un rojo, rojo clavel, en un emotivo dueto con Carmen París y A tu vera, acompañada por Enrique Heredia 'Negri'.

Este disco, que promete emocionar tanto a los amantes de la copla como a nuevas generaciones, se lanzará próximamente acompañado de una gira de presentación por Extremadura y ciudades clave de España. Son pocos los homenajes capaces de unir con tanta fuerza raíces y modernidad, ofreciendo un viaje sonoro al corazón del Maestro Solano.