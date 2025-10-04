De Ana Belén a Sabina: una pléyade de autores, periodistas y artistas arroparán en Cáceres, Badajoz y Trujillo la VI Bienal Vargas Llosa

Extremadura se convertirá, del 22 al 25 de octubre, en el epicentro de la literatura en español con la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, que por primera vez se celebra en España y que “será la primera bienal a la que mi padre no asista, pero su fantasma estará con nosotros”, ha señalado el hijo del Premio Nobel Álvaro Vargas Llosa en la presentación de la programación que se ha realizado este sábado en el ambigú del Gran Teatro (GT) de Cáceres y que incluye un nutrido conjunto de actividades, con la presencia de autores, periodistas y artistas para arropar este evento, que incorpora un gran homenaje a la gran figura de la literatura universal el próximo 22 de octubre.

Enclaves históricos

La programación de la bienal se disemina entre Cáceres, Badajoz y Trujillo, en diversos escenarios como: el GT, el Palacio de los Golfines de Abajo (sede de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno), el Museo Helga de Alvear (en la capital cacereña); en la capital pacense, la Iglesia de Santa Catalina y el Palacio de Congresos de Badajoz; y en el Palacio de los Barrantes-Cervantes de Trujillo, cuna de conquistadores con una fuerte vinculación con Perú, país donde nació y murió (el pasado 13 de abril) Vargas Llosa.

Durante la bienal se fallará el premio de novela, “uno de los galardones más prestigiosos de la literatura en español”, ha asegurado en la presentación la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, acompañada del hijo del Nobel peruano; Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa; y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez.

“Cáceres se convertirá en la capital hispanoamericana de la palabra”, ha destacado Bazaga. La entrega del premio, dotado con 100.000 dólares, se hará el 25 de octubre en una ceremonia en el GT cacereño.

Previamente, el 22 de octubre habrá un encuentro con los seis finalistas (GT), que reunirá a los autores nicaragüenses Sergio Ramírez y Gioconda Belli; al peruano Gustavo Faverón y la argentina Pola Oloixarac; y los españoles Ignacio Martínez de Pisón y David Uclés.

Gran homenaje

La periodista Marta Fernández dará el pistoletazo de salida a la bienal en la inauguración (GT) el 22 de octubre, en un escenario que se transformará en un marco para homenajear al Nobel con el acto ‘Mario, un pez en el agua. Paseo por la memoria de Vargas Llosa’, que incluirá lecturas del autor con nombres y apellidos: Ana Belén, Ángeles Mastretta, Héctor Abad, Manuel Jabois, Ayanta Barilli, Boris Izaguirre, entre otros, que estarán presentes en el GT, y otros por videoconferencia, como será el caso de Aitana Sánchez-Gijón y Sabina...

