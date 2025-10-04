El sector hotelero rozará el lleno en Cáceres en una semana intensa de eventos: "Será complicado encontrar habitación"

Cáceres vivirá la próxima semana una de las mayores concentraciones de visitantes de lo que va de año. Aunque desde el sector hotelero reconocen que octubre es tradicionalmente un mes «de temporada alta» en la ciudad, la coincidencia de la V Convención de Turespañaña —que reunirá a más de mil profesionales internacionales del sector turístico entre el 7 y el 9 de octubre—, junto a Extremúsika y la celebración de otros eventos, llevará la ocupación hotelera y de apartamentos turísticos de la capital cacereña al límite.

«Será complicado encontrar habitación», advierte Alejandro Picardo, director del hotel Extremadura. A la intensa programación de Turespaña y al reconocido festival musical se suman las IV Jornadas One Health (organizadas por los colegios de Farmacéuticos, Veterinarios y Médicos de Cáceres), que tendrán lugar el martes 7 y el miércoles 8, y la boda del empresario Fernando Palazuelo, propietario del hotel Hilton, prevista para el próximo sábado.

Una combinación de eventos que desde el sector hotelero reciben con los brazos abiertos. «Será una semana muy positiva. Todavía queda alguna disponibilidad, aunque muchas reservas de comerciales se cerrarán a finales de esta semana», apunta Picardo.

La misma situación se da en cuanto a la ocupación de los apartamentos turísticos. Javier Gutiérrez, presidente de Aptuex, confirma que «no queda una plaza libre» para el próximo fin de semana. «Entre semana aún hay algo disponible, pero viernes y sábado estaremos al 100% de ocupación», precisa.

Dos perfiles de visitantes

El perfil de clientes variará según los días: los hoteles acogerán a congresistas a comienzos de semana y a turistas de ocio y asistentes al festival a partir del viernes, lo que obligará a «reforzar personal en todos los departamentos», señala el director del hotel Extremadura.

En los alojamientos turísticos, en cambio, se esperan principalmente «grupos de amigos de entre 30 y 35 años, con un poder adquisitivo medio y atraídos por la música, cuya estancia media será de dos noches», afirma el líder de Aptuex.

Escaparate internacional

Todos estos encuentros convertirán a Cáceres en un hervidero de visitantes durante una semana en la que la ciudad espera colgar el cartel de completo. Entre ellos sobresale la V Convención de Turespaña, que contará con un programa diseñado por la Junta de Extremadura en colaboración con Turespaña para mostrar los principales atractivos culturales, naturales y gastronómicos de la región.

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha destacado que se trata de «un escaparate no solo porque vendrán profesionales de todo el mundo, sino porque nos permitirá tejer alianzas con asociaciones y organismos clave del sector».