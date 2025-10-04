Sojo, artista urbano de Cáceres: "Sin darme cuenta, he acabado haciendo arte urbano con temáticas muy ligadas al folklore extremeño"

Sojo comenzó su trayectoria artística en las calles a principios de los años 90. Tenía apenas 12 o 13 años cuando se adentró en el mundo del graffiti, una expresión urbana que marcaba tendencia en aquella época y su primer contacto con el arte. Desde entonces, su estilo ha evolucionado influenciado por la estética de los años 90 y principios de los 2000, dando lugar a una transformación creativa que lo ha llevado a convertirse en un artista urbano reconocido, especializado en murales de gran formato alrededor del mundo.

"En realidad, estudié Arquitectura Técnica y me dediqué a ello hasta el año 2015. Sin embargo, tuve que dejarlo porque cada vez disponía de menos tiempo para pintar. Lo hacía en mis ratos libres, pero sentía que estaba muy limitado".

Numerosos murales

Durante estos años, ha realizado numerosos murales, pero tiene muy claro cuáles son sus favoritos. "Me marcó mucho el mural que realicé en Montehermoso, justo al lado del auditorio. En él abordé de forma íntegra, el tema del folklore extremeño, ligado a mis raíces. Yo soy de pueblo, concretamente de Madrigalejo, me he criado en un entorno rural y por ello, tengo mis raíces siempre presentes. Por esta razón, creo que los murales que realizo en los pueblos, tienen un significado especial. Sin darme cuenta, he acabado haciendo arte urbano con temáticas muy ligadas al folklore".

Este mural tuvo tan buena acogida que desde Italia, específicamente el periódico Correo de las Heras, se pusieron en contacto con él para dedicarle un artículo. Fue una experiencia impactante y completamente inesperada.

Un encargo desde París

Pero sin duda, el encargo más importante llegó desde París, un mural que realizó justo antes de los Juegos Olímpicos. "Creo que ha sido uno de los proyectos mejor estructurados en los que he trabajado, desde el inicio hasta la finalización. La organización me llevó allí para conocer de primera mano el barrio, un lugar marcado por la diversidad cultural, con una fuerte presencia de población inmigrante. La temática giraba en torno a la música y la figura de la mujer, en un contexto realmente impresionante. Pasé un par de semanas trabajando en el lateral de un edificio de 13 plantas, más de 43 metros de altura, y fue una experiencia inolvidable".

Mural más reciente

El mural más reciente de Sojo se encuentra en Cáceres, ubicado en la Avenida Hernán Cortés número 6, y fue finalizado hace tan solo unos días. En él, se representan diversas granadas, uno de los frutos emblemáticos del otoño, integrándose de manera armoniosa con el entorno. Es la primera vez que el artista realiza un mural en un espacio tan céntrico, y se muestra enormemente satisfecho con el trabajo realizado.