La Carrera Solidaria de Kini Carrasco bate récords de participantes y recaudación en Cáceres con casi un millar de inscritos

Más de 950 deportistas han participado este domingo en la X Carrera Solidaria Kini Carrasco, que se ha disputado por las calles del centro de Cáceres y a beneficio de la Fundación Juegaterapia, que trabaja con menores enfermos de cáncer para ofrecerles entornos más agradables durante su hospitalización.

El Club de Atletismo Malpartida Los Barruecos ha participado en la prueba. / EP

Multitud de carreras

Se han disputado carreras populares de 10 kilómetros (km), 5 y 2,5 km, así como carreras de relevos inclusivo, carreras de patines y carreras infantiles para menores de 14 años. La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Cáceres han financiado este evento, a quienes ha agradecido el atleta paralímpico Kini Carrasco; al igual que a la Fundación Jóvenes y Deporte, entidades públicas patrocinadoras de esta carrera solidaria.

Causa solidaria

Organizada por Kini Carrasco, la prueba tiene como objetivo recaudar fondos para una causa solidaria. En esta ocasión para la Fundación Juegaterapia, entidad dedicada a mejorar la calidad de vida de niños hospitalizados en áreas de oncología infantil.

Desde el año pasado, el circuito está homologado por lo que se ha recibido la participación de atletas que buscaban conseguir marcas mínimas que les permitan participar en competiciones como la San Silvestre Vallecana.

El cupo máximo del evento era de 750 participantes. Pero, como novedad, este año aquellas personas que no fuesen a correr pero sí querían colaborar han podido hacerlo adquiriendo el dorsal plata (25 euros) o dorsal oro (50 euros).