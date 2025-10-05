Música en directo, humor y folklore: un domingo para disfrutar en Cáceres

La ciudad se llena de vida este domingo, con actividades para todos los públicos.

Chino Swingslide y TotaBlues presentan su nuevo proyecto conjunto

Después de años de amistad y múltiples colaboraciones sobre los escenarios, Chino Swingslide, maestro de la guitarra resonadora y TotaBlues, virtuoso armonicista del Blues de Chicago, se unen este domingo en el Corral de las Cigüeñas a las 13:30 horas para presentar Between Heaven and Hell, un proyecto que va más allá de un simple disco, es un homenaje a las raíces más puras del Blues. Con una química única e irrepetible, los músicos recorren un repertorio que fusiona composiciones originales con clásicos. La propuesta, completamente acústica, transita por el Blues, el Gospel y otros géneros, logrando capturar la esencia emocional de la música americana del siglo XX.

Dani Mateo aterriza en el Gran Teatro con su nuevo espectáculo

Este domingo 5 de octubre, a las 19.00 horas, el Gran Teatro de Cáceres se llenará de humor con la presencia de Dani Mateo, uno de los rostros más reconocidos del entretenimiento en España. Cómico, actor, periodista y presentador, Mateo ha formado parte de espacios emblemáticos como El Intermedio, Zapeando o YU: No te pierdas nada.

En esta ocasión, llega con su nuevo show ¿Por Qué No Te Callas?, una mirada ácida, divertida y muy personal sobre la realidad que nos rodea. Con su característico humor irreverente, reflexiona sobre la actualidad, las redes sociales y los tiempos surrealistas que vivimos, sin dejar de lado ese tono crítico. Con una trayectoria que incluye monólogos en El Club de la Comedia, apariciones en Comedy Central y formatos como Roast Battle, el cómico catalán promete ofrecer una velada cargada de risas e ironía, apta para todos los públicos.

Folklore en vivo y talleres en el Legionarius Fest

El próximo domingo 5 de octubre a las 14.00 horas, el Legionarius Fest 2025 ofrecerá una jornada cargada de tradición y música en el Complejo Deportivo Agustín Ramos Guija, en Cáceres el Viejo. Entre las actividades destacadas se encuentra un taller acompañado de música en vivo a cargo de la Asociación Cultural de Aldea Moret, que llenará de ritmo y folklore el recinto, creando un ambiente festivo y familiar. El festival, que se celebra del 3 al 5 de octubre, incluye conciertos, talleres y propuestas culturales pensadas para todos los públicos. El evento se consolida como una cita imprescindible en el calendario cultural de la ciudad.