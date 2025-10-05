El promotor del Hilton de Godoy en Cáceres recuerda a Vara como uno de los impulsores del proyecto, que hoy es ya una realidad

Fue en diciembre de 2018 cuando el promotor Fernando Palazuelo, de la empresa hispano-peruana Scipion Real Estate anunció una inversión millonaria para transformar el Palacio de Godoy (enclavado en el casco histórico de Cáceres, junto a la plaza de Santiago y muy cercano a la plaza Mayor) en un hotel, que incluiría restaurante y jardín (abiertos a la ciudadanía) y que se ha convertido a día de hoy en el primer Hilton de Extremadura.

La inauguración del Hotel Hilton de Cáceres, en imágenes /

En aquella presentación de proyecto, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cáceres, estuvieron el entonces presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara (que ha fallecido este domingo) y la ex alcaldesa cacereña Elena Nevado. Dos figuras que abrieron la puerta a la promotora y apostaron por el proyecto; cuando generaba serias dudas. Sobre todo porque ya se había intentado en varias ocasiones recuperar el Palacio de Godoy (1536), propiedad de la Junta y que albergó las dependencias provinciales de la Consejería de Educación y Cultura; y que ya entonces llevaba casi una década vacío y ha sido el centro de varios proyectos fallidos.

Nevado, Vara y Palazuelo reunidos en Alcaldía, en 2018. / EP

Proyectos

En 2007 se anunció una inversión de 4 millones de euros para convertirlo en la sede del Conservatorio de Música de Cáceres. Posteriormente, el Ejecutivo de José Antonio Monago propuso reconvertirlo en la sede de la Escuela Oficial de Idiomas con una inversión de 5 millones. Ninguno de estos proyectos llegó a buen puerto.

Condolencias. / EL PERIÓDICO

Condolencias

Palazuelo se ha unid a la condolencias por el fallecimiento de Vara, del que ha señalado. "Siempre presente. Visionario, gran líder y extraordinaria persona".

En aquella presentación de 2018, Vara aludía a que “las empresas ya no recalan aquí tanto por las ayudas que puedan tener, sino por el grado de implicación que tenemos las administraciones públicas”. Y sostenía: "Inversores de Perú, mañana de México y pasado de Dubái; este es el mundo de hoy y al que no podemos darle la espalda”.