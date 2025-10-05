Segundo intento para el convento franciscano de Garrovillas de Alconétar

La Junta de Extremadura ha vuelto a licitar el concurso para restaurar la cubierta del convento franciscano (fundado en 1476, siglo XV) de San Antonio de Padua, en el municipio cacereño de Garrovillas de Alconétar, en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra desde hace más de 15 años; el anterior concurso público había quedado desierto, el Gobierno regional ha actualizado los presupuestos.

Presupuesto base

El presupuesto base de licitación es de 387.034 euros. Según informan desde la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, el pasado 17 de junio se procedió a inadmitir la única proposición presentada, declarando desierto el expediente de contratación de las obras con fecha 31 de julio. Por lo que se ha actualizado el proyecto a los precios actuales de mercado y a la nueva Base de Precios de la Construcción 2025 publicada por la Junta.

Según se desprende de la memoria justificativa del proyecto, el «objetivo específico es la protección del Patrimonio Cultural», con el fin de contribuir a una mejora de la «conservación y salvaguarda de este edificio», para facilitar «un mayor conocimiento y aprecio al revalorizar su imagen estética, así como sus valores arquitectónico y culturales».

Convento de San Antonio de Padua. / Junta de Extremadura

Se actuará en el cenobio del convento garrovillano de San Antonio de Padua, Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1991. Y el objetivo final es dar uso turístico y cultural al inmueble, según el proyecto que quiere llevar a cabo la Junta.

Un proyecto que contempla una intervención para proteger las bóvedas y muros de la iglesia y la Capilla del Cristo de las Injurias mediante una cubierta de madera laminada con teja árabe. El templo permanece a la intemperie desde hace décadas, exponiendo a graves deterioros (por humedad, vegetación y expolio) a las bóvedas estrelladas y su estructura de sillería granítica.

Futuros usos

En marzo de 2022 finalizaron las obras de limpieza, consolidación y restauración del convento, con una inversión total de 103.514 euros (IVA incluido) por parte de la Administración regional. Pero la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes propuso posteriormente mejoras para facilitar las visitas públicas a este monumento BIC.

La pretensión es «restaurar y consolidar los espacios en mejor estado de conservación para un futuro uso cultural y turístico, protegiendo y acondicionando el resto de zonas para facilitar una visita pública, cómoda y segura», según manifestaron en su momento desde la consejería.