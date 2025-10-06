Cáceres El Viejo aplaude la «gran acogida» de su nuevo festival

La asociación vecinal Cáceres El Viejo, que ha organizado el Legionarius Fest este pasado fin de semana, ha mostrado su satisfacción por "la gran acogida que ha tenido el evento en esta edición".

Este festival, que se celebró en la periferia, ha puesto en valor el patrimonio y la cultura local, "demostrando que no todo tiene que ocurrir en el centro de la ciudad", asegura la organización, que añade que durante tres días, el público disfrutó de conciertos en vivo, actividades culturales y experiencias únicas relacionadas con la historia romana.

El Legionarius Fest se ha consolidado como un evento clave dentro del calendario cultural de Cáceres, "contribuyendo significativamente a la difusión de la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031, una iniciativa que busca potenciar la cultura y el patrimonio de la ciudad en los próximos años".

Según la organización "la participación masiva y el entusiasmo del público han sido una muestra del creciente interés por eventos que celebran nuestras raíces y tradiciones", por lo que aplaude el éxito de esta cita, que se presenta como "granito de arena" en la construcción de un futuro cultural más inclusivo y diverso para Cáceres.

La organización agradece su labor a todos los asistentes, colaboradores y entidades que han hecho posible este evento, concluye la nota.