Sin citaciones médicas ni notificaciones oficiales: el pueblo de Cáceres que denuncia el cierre de su oficina de Correos

El alcalde de Aldea del Cano (Cáceres), Miguel Salazar Leo, ha denunciado públicamente el “grave e inaceptable abandono del servicio público postal de Correos” en el municipio, que se suma así al “sistemático desmantelamiento de este servicio público en el medio rural”; una situación de “desamparo” que se denunciará formalmente ante la Subdelegación del Gobierno y otras instituciones, para que se garantice la reanudación del servicio de “manera estable e inmediata”.

Al mismo tiempo, el consistorio, ante el “incumplimiento de Correos de sus obligaciones de servicio publico”, ha realizado un “llamamiento urgente a todos los ciudadanos y empresas afectadas para que presenten sus propias reclamaciones y emprendan acciones legales contra este abandono”.

Punto 'crítico'

La situación ha alcanzado un “punto crítico” durante la semana del 29 de septiembre al 6 de octubre, al quedar la Oficina de Correos de Aldea del Cano cerrada y sin servicio por la “falta de cobertura de una baja de personal titular”.

Esta “negligente gestión ha impedido el reparto de citaciones médicas, notificaciones oficiales, correspondencia local” y la prestación de otros “servicios esenciales que asume Correos”.

El regidor lamenta que la Delegación de Correos en Cáceres “no solo haya dejado desatendida a nuestra población, sino que tampoco haya mostrado el mínimo respeto institucional al no notificar esta interrupción del servicio al Ayuntamiento”. Ya que los vecinos y la Administración local “solo fueron informados mediante un simple cartel de ‘cerrado hasta nueva orden’ colocado en la oficina local” (foto).

Servicio esencial para los mayores

Para el alcalde “no es admisible” que un servicio esencial como el postal, que “actúa como columna vertebral de la comunicación para nuestros mayores y para el funcionamiento administrativo, se deje caer de esta manera".

Además, critica la “pasividad de Correos”, al no cubrir bajas ni vacaciones, lo que está generando un “cúmulo de perjuicios incalculables a nuestros ciudadanos, que van desde la pérdida de citas médicas hasta el retraso en trámites legales”.

Y ha propiciado que el Ayuntamiento haya recibido “numerosas quejas que demuestran la progresiva degradación del servicio”.

Según el alcalde, se han registrado varios días sin reparto de correo, y en otras ocasiones se ha realizado la distribución por la tarde de “forma claramente insuficiente”.

El Ayuntamiento considera que la actitud de la dirección de Correos, al priorizar el ahorro de costes sobre su obligación de Servicio Postal Universal, contribuye directamente a la despoblación y al aislamiento de las zonas rurales.