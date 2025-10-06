Nuestro pasado
Coliseum: el cine católico que marcó una era en la avenida de España en Cáceres
Diseñado por el arquitecto Fernando Hurtado Collar, el cine abrió con proyecciones supervisadas para garantizar la moralidad católica
En 1962 el cine Coliseum abrió sus puertas en la avenida de España. La sala comenzó en periodo de pruebas un sábado 17 de marzo. Nuestro Periódico en aquellos tiempos, lo define como "un local de amplias proporciones y modernísima ambientación, verdadero alarde de arquitectura y decoración, conforme a las exigencias de este género de salones".
Primera película que se proyectó
'Simitrio', fue la primera película que se proyectó en sus pantallas. Un maestro ciego que se convierte en víctima de un sinfín de bromas y travesuras por parte de sus alumnos. A ella siguieron 'Un hombre solitario, 'Un nuevo mundo' o 'Los desarraigados'. El cine fue una obra basada en un proyecto del arquitecto cacereño Fernando Hurtado Collar. Junto a él trabajaron el aparejador Eulogio Picón y el ingeniero constructor Vicente Muñoz Porner.
Acontecimiento social
No fue hasta el 1 de abril, a las 11.30 horas, cuando el obispo Manuel Llopis Ivorra procedió a su bendición e inauguración oficial. La apertura se calificó entonces de verdadero acontecimiento social. El Coliseum era un cine de la Iglesia, por tanto, confesionalmente católico y vinculado, a efectos de programación, a FIDES, organización estimulada por la Comisión Episcopal Española de Cine, Radio y Televisión para garantizar la moralidad de las películas que sirve, que nunca podían exceder de la calificación 3.
