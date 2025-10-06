Franceses, ingleses y alemanes, los que más viviendas compran en la provincia de Cáceres

Los alemanes son los extranjeros que más viviendas compran en Cáceres, aunque también predomina el interés por parte de ciudadanos franceses y británicos. A nivel general, el porcentaje de porcentaje de la demanda de compra de viviendas por parte de extranjeros en la provincia cacereña es del 5,8%. Al menos eso es lo que reflejan los datos recogidos por el portal inmobiliario Idealista durante el segundo trimestre de 2025, que identifica los países que más visitas realizan a los anuncios en cada mercado a través de un análisis del marketplace inmobiliario del sur de Europa.

Por su parte, Badajoz se sitúa ligeramente por encima, con un 6,8%. De esos inmuebles adquiridos, el 23% corresponde a ciudadanos portugueses, el 12% a alemanes y un 10% a estadounidenses.

Una diferencia entre provincias que refleja, en parte, la cercanía geográfica y las conexiones culturales y comerciales, especialmente con Portugal, en el caso de la provincia de Badajoz, y la preferencia de ciertos europeos por el entorno natural y la tranquilidad de Cáceres, lo que podría suponer un impulso adicional para el mercado residencial a lo largo de los próximos años.

No obstante, no se observa un incremento de operaciones en el día a día de las agencias inmobiliarias. Manuela, agente con amplia trayectoria en la intermediación de compraventas de alto nivel en Cáceres, explica que no ha notado este año un aumento significativo de compradores extranjeros en la ciudad. «Lo habitual, hay algunos casos puntuales, pero nada que llame la atención».

Según detalla, las operaciones con clientes internacionales siguen siendo minoritarias y suelen responder a motivaciones muy específicas. De hecho, los datos sí reflejan que existe un interés creciente por las propiedades en entornos rurales, que pueden atraer a compradores en busca de tranquilidad y calidad de vida, pese a que la región cuenta con un mercado residencial más limitado para inversores internacionales.

Construcción de pisos unifamiliares a las afueras de la ciudad. / Carlos Gil

Aunque no es el foco principal de su actividad profesional, Manuela reconoce que algunos compradores extranjeros con alto poder adquisitivo se decantan por chalets, fincas y grandes propiedades en las afueras de Cáceres o en localidades de la provincia con atractivo turístico, como Montánchez. Estos perfiles suelen buscar destinos de montaña, entornos rurales con encanto o municipios con valor patrimonial y buena conexión con las principales áreas turísticas de Extremadura.

La costa, principal reclamo

En estos últimos años de auge de las compraventas de viviendas, los ciudadanos extranjeros se han sumado a esta carrera por comprar casa en España. Solo el año pasado adquirieron casi 93.000 unidades, lo que supone el 14,6% del volumen total de operaciones, según los Registradores de la Propiedad.

Entre los principales compradores a nivel nacional sobresalen los británicos, aunque también destacan los alemanes, marroquíes, franceses y neerlandeses, un reflejo de la diversidad creciente del perfil del inversor internacional en el país. El principal polo de atracción para adquirir una propiedad es la costa mediterránea: Alicante (33,2%), Baleares (31,5%) y Málaga (27,1%), junto con Santa Cruz de Tenerife (25,8%), son las provincias que reciben un mayor peso de la demanda foránea durante el segundo trimestre del año, según el análisis de Idealista. Unas cifras que prácticamente coinciden con la demanda extranjera para arrendar.

Por debajo del 10% de la demanda, destacan algunas provincias con mercados importantes, aunque con menor peso de compradores internacionales, como Barcelona (9,5%), Sevilla (5,8%), Guipúzcoa (5,3%) o Madrid (4,6%). Esto evidencia que, aunque los grandes núcleos urbanos captan inversores, el atractivo principal sigue estando en zonas costeras y turísticas, donde el ocio, la climatología y la oferta de servicios son factores determinantes. Gran parte de esta demanda procede de extranjeros que residen en España, un colectivo que ha ido en aumento en los últimos años, en los que se ha producido una llegada notable de inmigrantes.

Viviendas en Cáceres. / Carlos Gil

Cambio de tendencia

El interés por parte de estos ciudadanos foráneos se prevé que siga en aumento, aunque se observa con más nitidez cómo los británicos van cediendo protagonismo frente a otras nacionalidades en zonas como la costa mediterránea, Baleares y Canarias.

Este cambio de tendencia se vincula no solo a la recuperación económica de algunos países europeos, sino también a la adaptación de los compradores a nuevas oportunidades de inversión en localidades menos saturadas y con precios más asequibles que los tradicionales focos turísticos.