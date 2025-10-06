A juicio un acusado de estafar con la venta de un coche por internet en Cáceres

La Audiencia Provincial de Cáceres juzgará este martes a un hombre acusado de estafar 16.000 euros a otro con la venta de un coche por internet. Según recoge el escrito de la fiscalía al que ha tenido acceso este diario, la acusación pública pide que sea condenado por un delito de estafa y reclama una pena de tres años de prisión y que devuelva el dinero fruto del fraude.

En sus conclusiones provisionales, el ministerio público recoge que a finales de 2020 el acusado, ya condenado por un delito de estafa en un juzgado de Sevilla, «procedió a poner en venta a través de una página web un vehículo que no era de su titularidad y sobre el que pesaba una reserva de dominio a favor de un banco». Así, le contactó un comprador que se interesó y «autorizó a su hijo para que realizara las gestiones necesarias y contactó con el acusado por Whatsapp».

El documento expone que tras una negociación, finalmente el acusado «concertó efectuar la compraventa en un área de servicio donde procedió a la firma del contrato de compraventa del vehículo en el que se hizo pasar falsariamente como titular y haciendo constar que no tenía carga alguna». En ese momento, el comprador «procedió a transferir 16.500 euros pactados». Ocurrió, recoge el texto, que debido a las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia, «a fin de formalizar la venta, el acusado simuló ser colaborador de un concesionario autorizando el desplazamiento y proporcionó un justificante de titularidad manipulado».

Un informe de la DGT

De esta forma, y transcurrido un mes de la venta, el comprador solicitó la documentación del vehículo y ante las evasivas, acudió a la Dirección General de Tráfico un informe del vehículo y ahí fue cuando se le notificó que ni el vendedor era titular del vehículo y que el coche no estaba libre de cargas.

Está previsto que a lo largo de la mañana declaren el acusado, los afectados, un representante del concesionario de Sevilla al que hace alusión el justificante falsificado, un gestor administrativo y dos agentes de la Guardia Civil.