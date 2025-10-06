Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Entrevista | Alejandro Galán, maestro armero

“Mi mayor reto es mantener cada día el legado artesano de mi padre”

Cada comienzo de temporada Armería Alejandro, en la calle Coimbra, se llena de aficionados que quieren poner a puntos sus rifles y escopetas, así como equiparse de pies a cabeza, pues en ella encuentran la más completa selección de ropa y complementos, cuchillería, armas, munición, literatura y regalos para cazadores. Alejandro Galán es una voz autorizada para todos los practicantes de este deporte

Alejandro Galán, en el interior de Armería Galán.

Juan José Ventura

Cáceres

¿Cuáles son los mayores retos que enfrenta hoy una armería como la tuya?

El mayor reto de Armería Alejandro es mantener vivo el legado de mi padre. Este es un trabajo artesano y como muchos negocios tradicionales está en riesgo de desaparición. El reto de Armería Alejandroes continuar adaptándome a los nuevos tiempos y tendencias como la venta online.

Alejandro Galán en el taller de la armería.

¿Cómo ha evolucionado la regulación de armas en España en los últimos años y qué impacto tiene eso en tu negocio?

Tampoco ha cambiado en exceso en los últimos años. La normativa que regula las armas se ha mantenido con alguna modificación, pero no ha sido grande, sobre todo en lo que atañe a armas de caza. Quizá en armas de tiro ha habido más restricciones.

Alejandro Galán, maestro armero.

¿Qué tipos de clientes atiendes cazadores, tiradores deportivos, coleccionistas...?

Principalmente, mis clientes son cazadores.  También viene algún tirador deportivo, pero mucho menos. En Armería Alejandro damos todo tipo de servicios desde reparar un arma, limpiarla, colocar visores, equipamiento, fundas, reclamos y también está de moda el regalo al cazador, además de los libros sobre cinegética. También tenemos productos para perros, navajas, trofeos, láminas de cuadros para caza…. Cada temporada los fabricantes de visores presentan nuevos productos, óptica nocturna y térmica. También aparecen nuevos rifles, especialmente en fibra de carbono. La madera se está retirando poco a poco. Otro producto que me gustaría destacar es que tengo todo tipo de municiones y calibres.

Fachada de Armería Alejandro en calle Coimbra.

De cara al futuro, ¿qué proyectos te gustaría llevar a cabo con Armería Alejandro? ¿Tienes en mente ampliaciones, diversificación de productos, nuevas líneas de negocio?

La armería conlleva muchos gastos intrínsecos. Por ejemplo, el tema de seguridad, que, conlleva un mantenimiento importante. También hay que potenciar la web. Esta temporada ha comenzado bien y se ha notado en la media veda los dos años buenos de lluvia que ha habido.

Llámenos, le asesoraremos.

