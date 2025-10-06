Certamen gastronómico
Quesería Doña Francisca, mejor Torta del Casar: "Supone un reconocimiento a todo el sector"
El Hotel Atrio ha acogido este lunes la 25ª Cata Concurso Torta del Casar que organiza el Consejo Regulador
La quesería Doña Francisca se ha hecho con la victoria de la 25ª Cata Concurso Torta del Casar, celebrada este lunes, 6 de septiembre por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P) Torta del Casar para determinar el mejor queso certificado de la temporada.
El maestro quesero y director de la quesería ganadora, Diego Lindo, ha expresado que “Es un orgullo alcanzar la victoria en esta Cata Concurso, ayuda a dar a conocer el producto entre el público de a pie y supone una garantía de confianza para el consumidor”. “Además, que cada año se celebre tanto este certamen como la Semana de la Torta supone un gran reconocimiento a todo el sector y contribuye a mantener viva la ganadería, indispensable para la producción de la Torta del Casar”.
Por su parte, el director del Consejo Regulador de la D.O.P Torta del Casar, Javier Muñoz, ha valorado “la excelente calidad de las propuestas que cada año participan en la cata”, y ha explicado que este tipo de actividades permiten conocer “la gran variedad” que existe entre las distintas queserías certificadas.
