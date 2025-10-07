Alarma en redes sociales por una pelea grave en Cáceres

Una pelea de gravedad en Cáceres está causando alarma en las redes sociales. El supuesto incidente violento, al parecer con arma blanca, se ha difundido principalmente en grupos de WhatsApp, donde se alude a un altercado en la zona de la Plaza de Toros de la capital cacereña.

Las informaciones por el momento son confusas. No obstante, fuentes policiales han confirmado a este diario que este lunes se ha producido una fuerte discusión entre una pareja, que ha terminado con ambos detenidos.

La mujer se encuentra en Comisaría y el hombre estaría siendo atendido de las heridas.

Lo cierto es que las informaciones difundidas alertan de un incidente en esta zona, tal y como confirman estas mismas fuentes policiales.

El caso lo está llevando el Cuerpo Nacional de Policía.

Alarma social

Hay que indicar que el reciente caso de la muerte de un chico nicaragüense en una pelea en la avenida Virgen de Guadalupe ha disparado la alarma social en la ciudad.

De ahí que a raíz del incidente de este lunes se hayan desatado todo tipo de elucubraciones que, en muchos casos, no se ajustan a la realidad.