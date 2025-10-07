Tras los últimos sucesos
El alcalde de Cáceres, contundente: "La ciudad es segura, pero no podemos relajarnos. Necesitamos más agentes de Policía Nacional"
Rafa Mateos coincide con los sindicatos policiales en sus exigencias
El alcalde de Cáceres ha reiterado su petición al Ministerio del Interior para que se incremente la plantilla de la Policía Nacional en la ciudad y en la provincia, una reivindicación que también hacen los sindicatos policiales ante el aumento de los delitos en la capital cacereña, que ya suma hasta tres muertes violentas en el último año.
Seguridad
Rafa Mateos ha señalado que "la ciudad sigue siendo segura gracias a la colaboración y al buen entendimiento que hay entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero eso no debe llevar a relajarnos y, por tanto, tenemos que ser reivindicativos". "Si los propios agentes, a través de los sindicatos, piden mayos presencia policial y que se incremente la plantilla es porque ellos consideran que es necesario", ha indicado.
Más policías
El regidor se ha sumado así a la petición y ha añadido que confía en que "en los próximos meses", el Ministerio del Interior "cumpla con la promesa que tenía de incrementar la plantilla de la Policía Nacional en la ciudad de Cáceres y en nuestra provincia".
Sucesos
Estas declaraciones las ha realizado el alcalde cacereño tras producirse en la tarde del lunes la detención de dos personas, un hombre y una mujer, involucrados en una pelea en la avenida de San Blas. El varón ha sido arrestado por un presunto delito de violencia de género, y la mujer como presunta responsable de un delito de tentativa de homicidio, ya que el hombre fue herido con una arma blanca.
