Fake news

"Han entrado en la casa de una chica, la han apuñalado y la han matado": el bulo que se difundió en Cáceres por WhatsApp sobre el suceso en San Blas

La alerta social se disparó en la noche del lunes a causa de los mensajes reenviados por redes sociales

Cáceres

La alerta social se disparó en Cáceres en la noche de este lunes a causa de un falso suceso que se difundió por los grupos de WhatsApp de la ciudad. "Han entrado en la casa de una chica embarazada, la han apuñalado y la han matado. Es en la zona de la plaza de toros", contaban algunos mensajes que se reenviaban de forma masiva y que llegaron a todos los rincones de la ciudad.

Tras la muerte de Pirlo

Cabe destacar que el bulo se extendió apenas dos semanas después de la muerte de Pirlo (Jonathan Espinoza Castellano), el joven nicaragüense que falleció en una pelea en la avenida Virgen de Guadalupe mientras intentaba separar una pelea. Algo que preocupa aún más a la población cacereña, y por lo que muchos vecinos han solicitado al Gobierno un aumento de la plantilla de la Policía Nacional.

Noticia

La falsa noticia también se propagó a través de grupos de Facebook, que rápidamente rectificaron tras conocer la noticia publicada en este diario que señalaba que el único suceso que se había producido por la zona era una fuerte discusió entre una pareja que terminó con ambos detenidos. Además, en el bulo también se apuntaba que esta misma persona estaba en Cánovas y la Cruz de los Caídos amenazando a la gente con un cuchillo. Incluso se llegaba a decir cómo iba vestido: "De negro, con una sudadera en la que ponía 'Forever'". También es falso.

Detención

Sin embargo, tal y como ha podido confirmar este diario tras contactar con el Cuerpo Nacional de Policía, se produjo una fuerte discusión entre una pareja que finalizó con ambos detenidos. Él tiene 28 años y está arrestado por su presunta responsabilidad de un delito de violencia de género. Además, sufrió lesiones de arma blanca por las que tuvo que ser atendido por los sanitarios. Ella, por su parte, fue detenida como presunta responsable de un delito de tentativa de homicidio.

A disposición judicial

El caso lo está llevando la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), y ambos serán puestos a disposición de la autoridad judicial en las próximas horas, según confirma la Policía Nacional.

