Cáceres mejora sus comunicaciones con nuevas infraestructuras

En 1963 en la ciudad, existían matriculados un total de 11.547 vehículos, precisamente el año en que la ciudad inaugura sus nuevas estaciones de trenes y autobuses. La primera entra en funcionamiento el 26 de marzo. Al acto acudió el entonces ministro de Obras Públicas, Jorge Vigón Suerodíaz, el director general de Ferrocarriles, Pascual Lorenzo Ochando, presidente del Consejo de Administración de Renfe, Mendoza, y el director general de Renfe, Carlos Roa. En la avenida de Alemania, en su confluencia con la calle Argentina, se dispone para la ocasión un magnífico arco, con dedicatoria de bienvenida al ministro.

A las cuatro de la tarde llegó el primer tren

Para el público se ponen autobuses urbanos a precios reducidos. Cientos de personas acuden, a las cuatro de la tarde, a ver llegar el primer tren. Las obras de la nueva estación, ubicada en la carrtera de Mérida, importaron 64 millones de pesetas. Sus instalaciones constaban de 8 kilómetros de vías y estaban concebidas para trenes de hasta 500 metros. El conjunto presentaba tres vías de andén y otras tres más para formación de trenes, una de playa y otras cuatro para servicio de muelles. Para todas estas instalaciones se establecieron numerosos servicios de alcantarillado, distribución de agua, con depósito elevado e iluminación general.