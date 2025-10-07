El chef Toño Pérez, nuevo embajador de la Torta del Casar: un homenaje al sabor de Extremadura

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar celebrará el próximo jueves, 9 de octubre, el gran acto institucional de la Semana de la Torta del Casar. Durante la gala, la Denominación de Origen hará un reconocimiento especial al chef casareño Toño Pérez, que será nombrado primer Embajador de la Torta del Casar.

El copropietario de Atrio ya fue distinguido con el Premio Torta del Casar en el año 2004. Sin embargo, su compromiso con la divulgación del queso ha llevado a la D.O.P a otorgarle este título honorífico. “Hay ocasiones en que un premio se queda corto, y esta es una de ellas. Toño no solo ha dado valor a la Torta del Casar, sino que la ha llevado con él como estandarte, haciéndola presente en cada rincón que visita. Este es un título que nace del cariño, el respeto y la admiración”, ha expresado el presidente del Consejo Regulador, Ángel Pacheco.

El Palacio Carvajal acogerá, un año más, el acto de entrega, que en esta trigésima primera edición contará con la presencia de Toño Pérez, el Comité Organizador de la Semana de la Torta del Casar, el embajador del Japón en España, Takahiro Nakamae, la presidente de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y Autoridades de la Junta de Extremadura.

Además, durante la gala se hará entrega de los diplomas de la XXV Cata Concurso Torta del Casar, la XVIII edición del concurso de fotografía digital ‘Dispara, Envía y Gana’, el XVI certamen de la Ruta de la Tapa y el XII Premio a la Mejor Ganadería Productora.