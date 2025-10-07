El congreso de Turespaña en Cáceres será inaugurado este miércoles por el ministro de Turismo

La Convención Turespaña, que este año celebra su quinta edición, comienza este martes 7 de octubre en el Palacio de Congresos de Cáceres, organizada por el Instituto de Turismo de España (Turespaña) con el apoyo de la Consejería de Turismo de la Junta de Extremadura.

En la primera jornada de trabajo dedicada a las reuniones bilaterales de los consejeros y consejeras de Turismo en el exterior y el personal de servicios centrales de Turespaña están programados cerca de 1.000 encuentros con destinos y empresas turísticas.

Como novedad, este martes tendrán lugar las presentaciones de Tendencias de Mercado (Market Insight) de China, Italia y la aerolínea Latam, con una serie de encuentros de 30 minutos con el objetivo de realizar un repaso de estos mercados para transmirtir los datos macroeconómicos, las variables turísticas, las tendencias, la demanda, o las conexiones, entre otras cuestiones.

A la inauguración oficial de la Convención Turespaña, el miércoles 8 de octubre, asistirán el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos.

En esta ocasión, bajo el título ‘Experiencias que transforman: construyendo el mejor turismo’, los debates se centrarán en las experiencias como eje vertebrador de un desarrollo turístico más diverso, desconcentrado, responsable y competitivo.

La diversificación de la huella turística

Más de 60 ponentes y expertos en turismo tratarán, en un total de 22 ponencias, mesas redondas y presentaciones, temas tan diversos como la construcción de experiencias a partir de los distintos recursos turísticos en destino, el papel que desempeña en esta función la red de Paradores de Turismo o la comercialización de experiencias turísticas de valor añadido que favorecen la desconcentración y diversificación de la huella turística.