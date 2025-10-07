Una degustación y sesión de DJ: la agenda del mes en Helga de Alvear

Con motivo del homenaje a Helga de Alvear, este mes el Museo da la bienvenida al otoño con numerosas obras llenas de color que llenan de vida sus nuevas salas. En la planta -3 del edificio, estará presente 'Nuevas islas para Helga: El sentido de la abstracción', con obras de artistas como Georg Baselitz, Ángela de la Cruz, Ugo Rondinone, Carmen Herrera o Ignasi Aballí. Las obras podrán visitarse de forma libre o a través de las visitas comentadas a la Colección Helga de Alvear. Además, el Museo dará la bienvenida a la icónica obra del artista Ai Weiwei, que se presenta en una nueva ubicación.

Programación

El viernes 17 de octubre, tendrá lugar la clausura del proyecto 'Un Museo Abierto al Mundo', con degustación de cocina, actuaciones en directo y una Helga's DJ session. Todo ello recogido en una fiesta abierta e inclusiva, que se desarrollará desde las 19.30 hasta las 22.30 horas. Asimismo, el jueves 23 de octubre contarán con un eventpo de poesía y acción, dentro de la programación de la VI Bienal Mario Vargas Llosa. Una sesión compuesta por cuatro propuestas nacionales, dos de ellas procedentes de Extremadura, que pondrán el acento en la exploración interdisciplinar, tomando la poesía y la palabra como eje central.

Sábados y festivo nacional

Por otro lado, todos los sábados a las 12.00 horas, los menores desde los 6 hasta los 12 años, podrán explorar su creatividad en los talleres que realizará el Museo durante el mes de octubre. Además, permanecerá abierto en su horario de otoño - invierno. De martes a sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos, de 10.00 a 14.30 horas.

Por último, con motivo del festivo nacional, el domingo 12 de octubre, estará abierto de 10.00 a 14.30 horas. Y el lunes 13, también abrirá de forma excepcional, por la mañana y por la tarde hasta las 20.00 horas.