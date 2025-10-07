Elvira Roca ofrece una mirada crítica sobre la novela histórica en Cáceres

Propuestas para todos los gustos esta semana.

Elvira Roca ofrece una conferencia sobre la novela histórica este jueves

Este jueves 9 de octubre a las 19.30 horas, la historiadora y ensayista Elvira Roca Barea, autora de obras como Imperiofobia y leyenda negra e Ingrata patria, impartirá una conferencia dedicada al género de la novela histórica en la sala de conferencias del Palacio de los Golfines de Abajo. La charla abordará cómo la novela histórica, desde sus orígenes, ha sido tanto una herramienta de divulgación como un vehículo de tergiversación histórica, influyendo profundamente en la percepción del pasado, incluso entre sectores cultos. Roca analizará títulos emblemáticos como Yo, Claudio, Memorias de Adriano, El nombre de la rosa y, por supuesto, la obra de Benito Pérez Galdós. La entrada es libre hasta completar aforo.

Programación especial dedicada al misterio y al terror en La Taberna Sir Lanceot

La Taberna Sir Lancelot de Cáceres vuelve a sumarse a la celebración del mes más espeluznante del año con una programación especial dedicada al misterio y al terror. Este miércoles 8 de octubre a las 21.00 horas, los asistentes se adentrarán en el universo de Sherlock Holmes y el Dr. Watson, acompañándolos en la resolución de cuatro casos que culminarán justo antes de la noche de difuntos. Además del tradicional ciclo de cine, la taberna acogerá una noche especial de narraciones de terror, donde el público podrá disfrutar de historias inquietantes. Cada asistente recibirá una pista para resolver el enigma oculto entre las paredes de la taberna inglesa.

El evento culminará el 29 de octubre, noche en la que los asistentes que acudan disfrazados participarán en el sorteo de varios libros cortesía de 'El cesto Literario'.

Niño Índigo celebra el fin de gira y presenta nuevo proyecto

Este viernes en el Gran Teatro de Cáceres, Niño Índigo ofrecerá un concierto único que marcará el cierre de la gira 'Pasajes a mitad del camino' y el inicio de su nuevo trabajo discográfico. Acompañado por la banda que ha estado con él en los últimos años, el artista promete una fiesta musical con lo mejor de su repertorio.

El evento tendrá una duración aproximada de 90 minutos y está recomendado para todos los públicos. Las entradas anticipadas tienen un precio de 12 euros, mientras que en taquilla costarán 15 euros. Las puertas abrirán 30 minutos antes del inicio y no se permitirá la entrada una vez comenzado el concierto. Además, todos los niños deberán contar con entrada, independientemente de su edad.