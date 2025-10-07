Más farolas, más seguridad vial: Cáceres instala 24 luminarias en la Hispanidad

El Ayuntamiento de Cáceres sigue con el plan integral de actuación que está acometiendo en la avenida de la Hispanidad con el objetivo de aumentar la seguridad vial en la zona. En los últimos meses se han producido varios atropellos a causa de la falta de iluminación, que incluso se llegaron a cobrar la vida de una mujer joven.

Poda "agresiva"

Por ello, los servicios técnicos del consistorio se han puesto manos a la obra y se ejecutó una poda "agresiva" de la arboleda. Sin embargo, tras realizar batidas nocturnas en la zona para localizar los puntos negros y con mala iluminación, y tras constatarse que sigue siendo "insuficiente", se ha tomado la decisión de aumentar la visibilidad a través de la instalación de un doble brazo en las 24 farolas situadas en el tramo comprendido entre los juzgados y el puente.

A los vecinos

Este martes, el alcalde ha acudido a la céntrica avenida acompañado de concejales como Víctor Bazo (Obras) y Jacobi Ceballos (Participación Ciudadana) para anunciar las medidas ante los medios. Los vecinos también han asistido y, al finalizar la presentación, han pedido al regidor que les explique personalmente la actuación.

Doble brazo

Gracias a la instalación del doble brazo (por debajo de la copa de los árboles) se iluminarán las aceras para que los peatones ganen en seguridad. Los conductores podrán verles mejor y detectar con antelación si van a cruzar o no. "Confiamos en que esta medida dé los resultados esperados y no se repitan nuevos atropellos", ha añadido Mateos.

"Preocupados"

También ha recordado que la seguridad en esta vía "nos preocupa especialmente", y ha enumerado otras medidas ya ejecutadas, como la poda de los árboles, la instalación de pasos de peatones asimétricos y bandas reductoras de velocidad que mejoran la seguridad peatonal. Además, ha avanzado que el consistorio trabaja con empresas del sector para probar un paso de peatones inteligente que se ilumine al detectar el paso de personas.

Compromiso

"Todas estas medidas reflejan el compromiso de este equipo de Gobierno con los barrios y con sus ciudadanos. Seguiremos adoptando todas las actuaciones necesarias para ganar en seguridad en esta vía, aunque también apelamos a la concienciación ciudadana, tanto peatones como conductores deben extremar la precaución y cumplir las normas de tráfico para evitar accidentes", ha concluido Mateos.

Accesibilidad

Por otro lado, también se han ejecutado obras de accesibilidad en cuatro plazuelas dentro del proyecto PFEA (antiguo PER), donde trabajan tres operarios y un oficial. Según ha detallado, a través de la empresa concesionaria Santano se ha sustituido el pavimento de las cuatro plazuelas, y próximamente se acometerá una nueva actuación para sustituir las escaleras por una rampa que comunique esta zona con el barrio de Llopis Iborra. "Era una demanda muy solicitada por los vecinos y comerciantes. En esta zona vive mucha gente mayor y el pavimento debe estar en buen estado para evitar caídas y mejorar la calidad de vida gracias a los pequeños detalles", ha señalado el alcalde.