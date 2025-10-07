Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

La grúa municipal participa en el rescate de una mujer que sufre un accidente en la calle Moret de Cáceres

El vehículo dio asistencia como si de un coche patrulla se tratara por su cercanía y sorprendió a vecinos y viandantes por la velocidad que alcanzó en la avenida peatonal

VIDEO | La grúa municipal de Cáceres participa en el rescate de una mujer

VIDEO | La grúa municipal de Cáceres participa en el rescate de una mujer

El Periódico

Gema Guerra Benito

Gema Guerra Benito

Cáceres

Absoluta sorpresa. Esto es lo que provocó en los vecinos y viandantes el paso acelerado de la grúa municipal a su entrada en las inmediaciones de San Juan en Cáceres en la tarde de este martes. Lo cierto es que no es habitual que el vehículo que usa la Policía Local para remolcar a los automóviles infractores o accidentados se mueva con tal celeridad como si de un coche patrulla que acude a una emergencia se tratara.

Por inesperado que parezca, a última hora de la tarde protagonizó una imagen insólita. A pesar de sus grandes dimensiones, condujo con celeridad con el fin de dar asistencia a un accidente que sufrió un peatón en la calle Moret. No lo hizo en calidad de remolcadora sino en calidad de representante de la Policía Local.

Según confirmaron fuentes del ayuntamiento a este diario este martes, la cercanía de la grúa al lugar del incidente motivó que el conductor se desplazara para prestar colaboración a la ambulancia que se encontraba allí asistiendo a la mujer accidentada, presumiblemente por una caída, de acuerdo a las declaraciones de los testigos.

Es decir, el vehículo de asistencia sanitaria no sufrió una avería, como todo parecía indicar por la presencia de la grúa. También se desplazaron agentes con sus motocicletas y minutos más tarde, más medios. De esta forma, a falta de concretar el estado de la accidentada, sí han podido confirmar fuentes municipales que requirió traslado al hospital para valorar su diagnóstico.  

Un gran despliegue policial

El suceso provocó extrañeza y asombro por el gran despliegue de vehículos policiales. Se da la circunstancia de que es una zona que cuenta con un notable tránsito de vecinos y turistas, es entrada a la ciudad monumental, y a esa hora contaba con multitud de negocios abiertos, por lo que los hechos generaron una expectación en relación a lo que podía haber ocurrido.

