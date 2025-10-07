Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agenda cultural

Histórica peregrinación en Cáceres con la Virgen de Fátima hacia la Concatedral de Santa María

Por primera vez la imagen recorre la ciudad monumental y regresa acompañada por una banda de música

Concatedral de Santa María en Cáceres.

Concatedral de Santa María en Cáceres. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

La Hermandad invita a todos sus hermanos y fieles a participar en la tradicional Peregrinación a la S.I.C. de Santa María junto a la Virgen de Fátima, que se celebrará durante el fin de semana del 11 y 12 de octubre.

El sábado 11, tras la misa de las 20.00 horas en la Parroquia, se iniciará la procesión de antorchas rumbo a la Concatedral. Esta peregrinación marcará un hecho histórico, ya que será la primera vez que la Virgen de Fátima transite por la ciudad monumental en este formato. El domingo 12, a las 18.30 horas, se celebrará la Santa Misa en la Concatedral, a la que están invitados a asistir todos los hermanos y la comunidad parroquial.

Novedad de este año

Al finalizar la ceremonia, aproximadamente a las 20.00 horas, se emprenderá el regreso a la Parroquia. Como novedad, este año, estará acompañada por una banda de música, que amenizará el camino de vuelta.

