Histórica peregrinación en Cáceres con la Virgen de Fátima hacia la Concatedral de Santa María

La Hermandad invita a todos sus hermanos y fieles a participar en la tradicional Peregrinación a la S.I.C. de Santa María junto a la Virgen de Fátima, que se celebrará durante el fin de semana del 11 y 12 de octubre.

El sábado 11, tras la misa de las 20.00 horas en la Parroquia, se iniciará la procesión de antorchas rumbo a la Concatedral. Esta peregrinación marcará un hecho histórico, ya que será la primera vez que la Virgen de Fátima transite por la ciudad monumental en este formato. El domingo 12, a las 18.30 horas, se celebrará la Santa Misa en la Concatedral, a la que están invitados a asistir todos los hermanos y la comunidad parroquial.

Novedad de este año

Al finalizar la ceremonia, aproximadamente a las 20.00 horas, se emprenderá el regreso a la Parroquia. Como novedad, este año, estará acompañada por una banda de música, que amenizará el camino de vuelta.