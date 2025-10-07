Mateos anuncia que Pedro Sánchez visitará mañana Cáceres por Tourespaña: "Me gustaría que hablara de la autovía a Badajoz"

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha anunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá mañana miércoles, 8 de octubre a Cáceres, con motivo de la celebración de Tourespaña. En este contexto, el regidor ha aprovechado para reivindicar que el jefe del ejecutivo nacional anuncie inversiones para la ciudad. "Me gustaría que Pedro Sánchez se refiriera a los compromisos adquiridos con los ciudadanos; como la autovía Cáceres-Badajoz; sobre el proyecto de mejora de la avenida Juan Pablo II; o a toda la variante de Cáceres hasta el polígono de Capellanías, un proyecto que estaba encima de la mesa del Ministerio".

Por otro lado, el alcalde ha mostrado su satisfacción porque la ocupación hotelera en Cáceres está al completo durante esta semana debido a la celebración de grandes eventos como la V Convención de Turespaña y la celebración de Extremúsica. Una situación que se prolongará durante el fin de semana con motivo también del puente festivo.

Rafa Mateos ha calificado de muy buena noticia que la celebración de Turespaña en Cáceres vaya a convertir a la ciudad en "un gran escaparate nacional e internacional desde el punto de vista turístico, pues es la primera vez que una ciudad de interior es la sede de la convención de este organismo que se encarga de promocionar el turismo de nuestro país en todo el mundo".

"Para el sector del turismo y para el de la cultura es una semana importante, porque nos va a proyectar al exterior como la ciudad que somos: una ciudad abierta al mundo, amable y una ciudad que tiene todos los elementos y las garantías para ser Capital Europea de la Cultura en 2031", ha dicho el alcalde.