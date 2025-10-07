El Mercado Medieval de Cáceres más incierto de los últimos años, en el Supremo

Dos años después del día en el que se dudó de la celebración del Mercado Medieval de Cáceres a causa de un recurso contra la adjudicación, el asunto sigue judicializado y el ayuntamiento ha elevado al Tribunal Supremo un recurso de casación. Al mismo tiempo, continúa en trámites el concurso de los dos próximos años.

Segundo día de Mercado Medieval, en imágenes / Carlos Gil

Adjudicación recurrida

La adjudicación del evento de 2023 fue recurrida unas horas antes de su celebración por la Asociación Solo Artesanos (segunda clasificada) por otorgar la gestión a la empresa Balconet, pero el consistorio logró una cautelar para poder desarrollarlo. Sin embargo, casi un año después el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 dio la razón a la Asociación Solo Artesanos. La sentencia fue recurrida ante el TSJEx, que la desestimó, y ahora ante el Tribunal Supremo.

Carlos Gil

Decisión final

En los próximos meses se conocerá la decisión final sobre este asunto. Cabe destacar que, si finalmente el Supremo también diese la razón a la Asociación Solo Artesanos, el consistorio estaría obligado a cederles la gestión de dos ediciones del Mercado Medieval o entregarles el valor estimado del contrato (entre 70.000 y 75.000 euros por año). Entretanto, las dos empresas que se han visto envueltas en el asunto judicial están en la carrera para intentar hacerse con los servicios del Mercado Medieval de las Tres Culturas de los próximos tres años junto a otras cinco firmas.