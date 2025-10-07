La minera desmantela la cúpula de la filial extremeña en Cáceres, completa la información extra requerida y critica la demora del proceso

La compañía australiana Infinity Lithium, que ha pasado a denominarse Infinity Metals, ha informado a sus accionistas de que ya ha presentado oficialmente la documentación adicional que solicitó la Junta de Extremadura en relación con la Solicitud de Concesión de Explotación del Proyecto de Litio de San José de Valdeflores en la capital cacereña, tras recibir «las prórrogas de las autoridades regionales».

Infinity subraya la «incertidumbre» con los plazos y elimina a los cargos directivos con presencia regional

Sin 'certezas'

El pasado mes de enero, el Gobierno regional dio un plazo a la empresa para que contestase y aclarase cómo se cumplirán las garantías sanitarias y medioambientales, además de acreditar solvencia financiera, tras requerir a la minera esa información extra por «deficitaria e imprecisa». A estos efectos, la compañía se ha comprometido a proporcionar «toda la información relevante que sea razonablemente factible y viable» y aseguran que continúan «trabajando en colaboración con las autoridades regionales».

Infinity considera que esta información, junto con el trabajo ya proporcionado en relación a las pruebas metalúrgicas, «es suficiente para que el proyecto avance hacia la consulta pública».

No obstante, la compañía australiana asegura que es «consciente» de que, como opera «bajo los plazos de las autoridades españolas, no hay certeza sobre la celeridad» a la hora de «permitir el progreso» del proyecto minero, que se remonta ya a tres legislaturas diferentes.

De hecho, Infinity señala que esta etapa de consulta pública «estaba originalmente prevista para el cuarto trimestre de 2024», apuntando en su escrito a los accionistas la dilación que acusa el proceso. La compañía también alude a «impedimentos de terceros (no como resultado de ninguna falta de la empresa)» a la hora de obtener luz verde para «muestras de perforación adicionales», así como para «repetir el trabajo de prueba metalúrgica».

En este contexto, Infinity Metals alude a su situación financiera, y menciona una liquidez de 3 millones de euros (con fecha 30 de junio de 2025).

«Incertidumbre»

Así, la compañía australiana menciona en el escrito (fechado el pasado 1 de octubre) la «incertidumbre sobre los plazos futuros para la progresión de la solicitud», que junto con la «moderación de los precios en el mercado global de litio», ha provocado que la compañía australiana haya promulgado varios cambios en la plantilla. De hecho, alude a «una carga de trabajo reducida, mientras las autoridades regionales procesan el volumen significativo de información presentada».

Desmantelamiento

Esto ha conllevado a que la multinacional haya desmantelado la cúpula de la filial extremeña de la minera: Extremadura New Energies (ENE) y haya recolocado al personal directivo que tenía presencia regional y actuaban de interlocutores con la Administración.

A saber: a partir del 1 de octubre de 2025, el Director Ejecutivo de Infinity, Ramón Jiménez, ha dejado de ocupar ese cargo y «asumirá el papel de Director No Ejecutivo». El papel de CEO de la subsidiaria de propiedad absoluta de Infinity, en referencia a ENE, «será asumido por el presidente ejecutivo de infinity Metals, Adrian Byass».

Además, David Valls, otro de os rostros ligados desde el inicio al proyecto en el territorio extremeño, que llegó a ser director general de Extremadura Minings en España, abandona la gerencia del proyecto. Desde Infinity aseguran que «renunciará a su puesto de tiempo completo y firmará un nuevo contrato para continuar como consultor», trabajando para la compañía a modo de ‘freelance’.

Desde la multinacional australiana sostienen que estos cambios se ha efectuado «para reflejar el estado actual del progreso» del proyecto en España, y aluden también a un «mercado de litio más amplio» y el enfoque de la compañía en «otras oportunidades»; así como también para «reducir costes».