El palacio de justicia de Cáceres acomete su ampliación tras veinte años de actividad

Fue a finales de 2005 cuando el actual palacio de justicia de Cáceres, ya reconocible para toda una ciudad, empezó a celebrar los primeros juicios. En su momento, supuso todo un hito, un cambio de paradigma a la altura de las grandes capitales, ya que mejoraba sus instalaciones y a la vez facilitaba la labor a letrados y usuarios. Así, han transcurrido dos décadas de actividad judicial con las consiguientes reformas legislativas, nuevas normativas, el reto de la digitalización y mediáticas vistas, algunas de ellas, con hasta relevancia internacional.

El monumental edificio construido en lo que ya es un eje para la ciudad, y lo será aún más cuando se construya el futuro punto de atención continuada de la Hispanidad, celebra veinte años en pie con una de las noticias más esperadas. Tras años de reivindicación y una insistencia incansable por parte de los tribunales extremeños, el edificio verá materializada su aspiración de crecer. Desde hace años, el inmueble se queda pequeño para el volumen de demanda y para albergar a los nuevos juzgados, como el de violencia sobre la mujer que se encuentra temporalmente en la sede del TSJEx, único órgano judicial que se encuentra en la sede de la plaza de la Audiencia.

Ese objetivo ha sido perseguido durante años de trámites administrativos hasta que finalmente, el Ministerio de Justicia en esta legislatura sacó adelante la contratación de la obra y se adjudicó cumpliendo los pronósticos del alto tribunal extremeño de comenzar antes de que concluyera 2025.

Antes del 10 de octubre

Será, precisamente, antes de que finalice esta semana cuando deberán comenzar los primeros trabajos porque así lo recoge el contrato. Según la normativa, la obra debe comenzar en un plazo máximo de un mes desde que se firma el contrato y en este caso, esa firma se produjo el 10 de septiembre. Los trabajos se han adjudicado a la empresa madrileña Gestión y ejecución de obra civil (Gyocivil) por un presupuesto de presupuesto de 12 millones de euros.

En concreto, la ampliación consistirá en la construcción de un edificio anexo que conectará con el actual y permitirá ampliar las dependencias de oficinas y trasladar juzgados como el de violencia de la mujer o el instituto de medicina legal que se ubica en un inmueble antiguo. Las obras se prolongarán durante meses aunque no afectarán al ritmo habitual de los juzgados cacereños. Coincide, además, el arranque de la obra con una intensa agenda de los tribunales extremeños por la programación por el 235 aniversario de la Real Audiencia de Extremadura.