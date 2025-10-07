Sucesos
La pareja detenida en Cáceres, acusada de violencia de género y tentativa de homicidio
Se trata de una mujer de 27 años y un hombre de 28, que se discutieron en la calle San Blas
El Cuerpo Nacional de Policía confirma el suceso acontecido en la tarde de ayer en la calle San Blas de Cáceres, en las inmediaciones de la plaza de toros, que creó una alarma social en redes por la gran difusión que tuvo en grupos de WhatsApp.
Discusión
Según ha podido saber este diario, se produjo una fuerte discusión entre una pareja que concluyó con ambos detenidos. Él tiene 28 años y está arrestado por su presunta responsabilidad de un delito de violencia de género. Además, sufrió lesiones de arma blanca por las que tuvo que ser atendido. Ella, por su parte, fue detenida como presunta responsable de un delito de tentativa de homicidio.
UFAM
El caso lo está llevando la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), y ambos serán puestos a disposición de la autoridad judicial en las próximas horas, según confirma la Policía Nacional.
Alarma social
Hay que indicar que el reciente caso de la muerte de un chico nicaragüense en una pelea en la avenida Virgen de Guadalupe ha disparado la alarma social en la ciudad.
Elucubraciones
De ahí que a raíz del incidente de este lunes se hayan desatado todo tipo de elucubraciones que, en muchos casos, no se ajustan a la realidad.
