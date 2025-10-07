Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

La pareja detenida en Cáceres, acusada de violencia de género y tentativa de homicidio

Se trata de una mujer de 27 años y un hombre de 28, que se discutieron en la calle San Blas

Un agente de la Policía Nacional

Un agente de la Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El Cuerpo Nacional de Policía confirma el suceso acontecido en la tarde de ayer en la calle San Blas de Cáceres, en las inmediaciones de la plaza de toros, que creó una alarma social en redes por la gran difusión que tuvo en grupos de WhatsApp.

Discusión

Según ha podido saber este diario, se produjo una fuerte discusión entre una pareja que concluyó con ambos detenidos. Él tiene 28 años y está arrestado por su presunta responsabilidad de un delito de violencia de género. Además, sufrió lesiones de arma blanca por las que tuvo que ser atendido. Ella, por su parte, fue detenida como presunta responsable de un delito de tentativa de homicidio.

UFAM

El caso lo está llevando la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), y ambos serán puestos a disposición de la autoridad judicial en las próximas horas, según confirma la Policía Nacional.

Comisaría de la Policía Nacional.

Comisaría de la Policía Nacional. / El Periódico

Alarma social

Hay que indicar que el reciente caso de la muerte de un chico nicaragüense en una pelea en la avenida Virgen de Guadalupe ha disparado la alarma social en la ciudad.

Noticias relacionadas y más

Elucubraciones

De ahí que a raíz del incidente de este lunes se hayan desatado todo tipo de elucubraciones que, en muchos casos, no se ajustan a la realidad.

TEMAS

  1. Alarma en redes sociales por una pelea grave en Cáceres
  2. De Ana Belén a Sabina: una pléyade de autores, periodistas y artistas arroparán en Cáceres, Badajoz y Trujillo la VI Bienal Vargas Llosa
  3. Sojo, artista urbano de Cáceres: 'Sin darme cuenta, he acabado haciendo arte urbano con temáticas muy ligadas al folklore extremeño
  4. La Procesión Magna de 49 imágenes en Cáceres en la que la Virgen de la Montaña plantó al obispo Llopis
  5. El sector hotelero rozará el lleno en Cáceres en una semana intensa de eventos: 'Será complicado encontrar habitación
  6. Condenada una 'okupa' en la barriada cacereña de Aldea Moret
  7. A un paso del Supremo: el contencioso del Guadipark firma un nuevo capítulo en Cáceres
  8. Los patinetes eléctricos en Cáceres, un peligro real: 'No me han atropellado de milagro

Alarma en redes sociales por una pelea grave en Cáceres

Alarma en redes sociales por una pelea grave en Cáceres

La pareja detenida en Cáceres, acusada de violencia de género y tentativa de homicidio

La pareja detenida en Cáceres, acusada de violencia de género y tentativa de homicidio

La minera desmantela la cúpula de la filial extremeña en Cáceres, completa la información extra requerida y critica la demora del proceso

La minera desmantela la cúpula de la filial extremeña en Cáceres, completa la información extra requerida y critica la demora del proceso

Transcultura, la mano abierta de Cáceres

Transcultura, la mano abierta de Cáceres

Elvira Roca ofrece una mirada crítica sobre la novela histórica en Cáceres

Elvira Roca ofrece una mirada crítica sobre la novela histórica en Cáceres

Una degustación y sesión de DJ: la agenda del mes en Helga de Alvear

Una degustación y sesión de DJ: la agenda del mes en Helga de Alvear

El palacio de justicia de Cáceres acomete su ampliación tras veinte años de actividad

El palacio de justicia de Cáceres acomete su ampliación tras veinte años de actividad

El congreso de Turespaña en Cáceres será inaugurado este miércoles por el ministro de Turismo

El congreso de Turespaña en Cáceres será inaugurado este miércoles por el ministro de Turismo
Tracking Pixel Contents