Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agenda cultural

Las parroquias de Guadalupe y Trébol celebran la Hispanidad con una semana de actos comunitarios y una gran fiesta multicultural

Se desarrollará del 7 al 12 de octubre y habrá oraciones, charlas, bailes y el Festival de los Pueblos

Actividades durante la Semana de la Hispanidad.

Actividades durante la Semana de la Hispanidad. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

La Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en colaboración con las Parroquias Trébol, celebrará la Semana de la Hispanidad del 7 al 12 de octubre bajo el lema “Celebramos la Hispanidad, viviendo en comunidad”. El programa incluye diversos momentos de oración, reflexión y un encuentro comunitario. Las actividades darán comienzo este martes 7 de octubre a las 20.00 horas, con una concentración en la Plaza Mayor en defensa del trabajo decente, seguida de una vigilia de oración en la Parroquia de San Juan.

Oración comunitaria por la paz

El miércoles 8, también a las 20.00 horas, tendrá lugar en la Parroquia de Guadalupe la charla titulada 'Las minas de Cáceres: ¿En qué situación están?', que abordará la realidad actual de los proyectos mineros en la región. Por su parte, el jueves 9 se celebrará una oración comunitaria por la paz, que tendrá lugar en las parroquias Trébol, también en horario de tarde.

Fiesta de la Hispanidad

Asimismo, el 12 de octubre, se celebrará una gran fiesta multicultural para toda la ciudadanía, en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. En cuanto a la jornada, comenzará a las 12.00 horas y en ella desarrollarán diversos bailes típicos de distintas culturas presentes en Cáceres. Por otro lado, a las 12.30 horas, se celebrará una Eucuristía multicultural, como símbolo de unidad en la diversidad y la fe compartida entre pueblos.

Además, a las 14.00 horas, habrá una comida solidaria, seguida de la presentación del proyecto 'Mozambique sufre! Ayudamos', que invita a colaborar con las comunidades más necesitadas. Por la tarde, se celebrará el Festival de los pueblos, que finalizará con una merienda compartida a las 19.00 horas, en la que cada familia aportará un plato típico de su país.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alarma en redes sociales por una pelea grave en Cáceres
  2. De Ana Belén a Sabina: una pléyade de autores, periodistas y artistas arroparán en Cáceres, Badajoz y Trujillo la VI Bienal Vargas Llosa
  3. Sojo, artista urbano de Cáceres: 'Sin darme cuenta, he acabado haciendo arte urbano con temáticas muy ligadas al folklore extremeño
  4. La Procesión Magna de 49 imágenes en Cáceres en la que la Virgen de la Montaña plantó al obispo Llopis
  5. El sector hotelero rozará el lleno en Cáceres en una semana intensa de eventos: 'Será complicado encontrar habitación
  6. Condenada una 'okupa' en la barriada cacereña de Aldea Moret
  7. A un paso del Supremo: el contencioso del Guadipark firma un nuevo capítulo en Cáceres
  8. Los patinetes eléctricos en Cáceres, un peligro real: 'No me han atropellado de milagro

Más farolas, más seguridad vial: Cáceres instala 24 luminarias en la Hispanidad

Más farolas, más seguridad vial: Cáceres instala 24 luminarias en la Hispanidad

La minera desmantela la cúpula de la filial extremeña en Cáceres, completa la información extra requerida y critica la demora del proceso

La minera desmantela la cúpula de la filial extremeña en Cáceres, completa la información extra requerida y critica la demora del proceso

Histórica peregrinación en Cáceres con la Virgen de Fátima hacia la Concatedral de Santa María

Histórica peregrinación en Cáceres con la Virgen de Fátima hacia la Concatedral de Santa María

El chef Toño Pérez, nuevo embajador de la Torta del Casar: un homenaje al sabor de Extremadura

El chef Toño Pérez, nuevo embajador de la Torta del Casar: un homenaje al sabor de Extremadura

Mateos anuncia que Pedro Sánchez visitará mañana Cáceres por Tourespaña: "Me gustaría que hablara de la autovía a Badajoz"

Mateos anuncia que Pedro Sánchez visitará mañana Cáceres por Tourespaña: "Me gustaría que hablara de la autovía a Badajoz"

Las parroquias de Guadalupe y Trébol celebran la Hispanidad con una semana de actos comunitarios y una gran fiesta multicultural

Las parroquias de Guadalupe y Trébol celebran la Hispanidad con una semana de actos comunitarios y una gran fiesta multicultural

Alarma en redes sociales por una pelea grave en Cáceres

Alarma en redes sociales por una pelea grave en Cáceres

La pareja detenida en Cáceres, acusada de violencia de género y tentativa de homicidio

La pareja detenida en Cáceres, acusada de violencia de género y tentativa de homicidio
Tracking Pixel Contents