Las parroquias de Guadalupe y Trébol celebran la Hispanidad con una semana de actos comunitarios y una gran fiesta multicultural

La Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en colaboración con las Parroquias Trébol, celebrará la Semana de la Hispanidad del 7 al 12 de octubre bajo el lema “Celebramos la Hispanidad, viviendo en comunidad”. El programa incluye diversos momentos de oración, reflexión y un encuentro comunitario. Las actividades darán comienzo este martes 7 de octubre a las 20.00 horas, con una concentración en la Plaza Mayor en defensa del trabajo decente, seguida de una vigilia de oración en la Parroquia de San Juan.

Oración comunitaria por la paz

El miércoles 8, también a las 20.00 horas, tendrá lugar en la Parroquia de Guadalupe la charla titulada 'Las minas de Cáceres: ¿En qué situación están?', que abordará la realidad actual de los proyectos mineros en la región. Por su parte, el jueves 9 se celebrará una oración comunitaria por la paz, que tendrá lugar en las parroquias Trébol, también en horario de tarde.

Fiesta de la Hispanidad

Asimismo, el 12 de octubre, se celebrará una gran fiesta multicultural para toda la ciudadanía, en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. En cuanto a la jornada, comenzará a las 12.00 horas y en ella desarrollarán diversos bailes típicos de distintas culturas presentes en Cáceres. Por otro lado, a las 12.30 horas, se celebrará una Eucuristía multicultural, como símbolo de unidad en la diversidad y la fe compartida entre pueblos.

Además, a las 14.00 horas, habrá una comida solidaria, seguida de la presentación del proyecto 'Mozambique sufre! Ayudamos', que invita a colaborar con las comunidades más necesitadas. Por la tarde, se celebrará el Festival de los pueblos, que finalizará con una merienda compartida a las 19.00 horas, en la que cada familia aportará un plato típico de su país.