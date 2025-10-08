San Blas en Cáceres, perplejo tras la detención de una pareja por agredirse mutuamente: "No escuchamos nada y, cuando nos dimos cuenta, ya estaba aquí la Policía"

La céntrica avenida de San Blas se encuentra perpleja y conmocionado por los hechos que se produjeron en la tarde del pasado lunes, en la que una pareja joven fue detenida por agredirse mutuamente. El suceso provocó una gran alarma social en las redes a causa de la pelea. Además, se difundió una noticia falsa en la que se aludía a un altercado incluso con fallecidos en el entorno de la plaza de toros.

El suceso

Según pudo saber este diario, se produjo una fuerte discusión entre una pareja que concluyó con ambos detenidos. Él tiene 28 años y está arrestado por su presunta responsabilidad de un delito de violencia de género. Además, sufrió lesiones de arma blanca por las que tuvo que ser atendido. Ella, por su parte, fue detenida como presunta responsable de un delito de tentativa de homicidio. El caso lo lleva la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), y ambos serán puestos a disposición de la autoridad judicial en las próximas horas, según confirmó la Policía Nacional. Cabe recordar que, desde el momento de la detención, existe un plazo de 72 horas para que declaren ante un juez.

Ubicación

La discusión se produjo en uno de los apartamentos del número 7 de la avenida de San Blas. Se desconoce si era el domicilio habitual de la pareja, o si simplemente vivía uno de los dos. Sí que se sabe que residían en régimen de alquiler. Según cuentan los vecinos, apenas tenían relación con las dos personas que se vieron envueltas en el altercado. «No se escuchó nada. Pero hubo un momento en el que salimos a la calle y nos encontramos con dos patrullas de la Policía Nacional y una ambulancia», cuentan los gerentes del café-bar Micro, que aseguran que apenas unos minutos después llegó un tercer vehículo del CNP, esta vez de la Policía Científica.

"No nos dicen nada"

«Los agentes no nos quisieron decir nada», cuentan algunos vecinos, que se interesaron por lo ocurrido al ver a los agentes en una zona que consideran «tranquila y segura». «Vimos mucho barullo, pero no sabíamos nada», sentencian. La Policía preguntó al joven vecino de la vivienda colindante, que cuenta a este diario que apenas les pudo ayudar porque «no había escuchado nada».

Pirlo

Hay que indicar que el reciente caso de la muerte de Pirlo, un chico nicaragüense de apenas 25 años, en la avenida Virgen de Guadalupe ha disparado la alarma social en la ciudad. De ahí que a raíz del incidente de este lunes se hayan desatado todo tipo de elucubraciones que, en muchos casos, no se ajustan a la realidad.