Condenado a dos años de cárcel por estafar con la venta de un coche por internet en Cáceres

La Audiencia Provincial ha condenado a dos años de cárcel al hombre acusado de estafar a dos personas de una familia con la venta de un coche por internet en Cáceres. La sentencia se ha dictado de forma oral este martes después de que las partes, acusación y defensa, llegaran a un acuerdo previo al juicio.

De esta forma, la Sala le condena a la pena de prisión, a una multa y a devolver los 16.500 euros que pidió a los compradores a cambio de un vehículo que les vendió de forma fraudulenta porque ni era el titular del utilitario ni estaba libre de cargas bancarias. Esta fórmula de conformidad permite reducir la pena al acusado y evitar que se siente en el banquillo a cambio de que reconozca los hechos que se le imputan. La acusación pública pedía un año más de cárcel, tres años por delito de estafa y una responsabilidad civil similar a la de la cantidad defraudad. La sentencia es firme.

Se da la circunstancia de que el ya condenado cuenta con al menos una sentencia condenatoria previa de un juzgado de Sevilla, también por un delito similar, es por esta razón que el acusado está detenido y compareció en los juzgados custodiado por los agentes en todo momento.

La instrucción de la causa se ha prolongado durante cuatro años. En relación al relato de los hechos, el escrito de acusación recogía en sus conclusiones provisionales, a falta de la sentencia escrita, que a finales de 2020 el acusado «procedió a poner en venta a través de una página web un vehículo que no era de su titularidad y sobre el que pesaba una reserva de dominio a favor de un banco». Así, le contactó un comprador que se interesó y «autorizó a su hijo para que realizara las gestiones necesarias y contactó con el acusado por Whatsapp».

Compraventa en un área de servicio

El documento expone que tras una negociación, finalmente el acusado «concertó efectuar la compraventa en un área de servicio donde procedió a la firma del contrato de compraventa del vehículo en el que se hizo pasar falsariamente como titular y haciendo constar que no tenía carga alguna». En ese momento, el comprador «procedió a transferir 16.500 euros pactados».

De esta forma, y transcurrido un mes de la venta, el comprador solicitó la documentación del vehículo y ante las evasivas, acudió a la Dirección General de Tráfico un informe del vehículo y ahí fue cuando se le notificó que ni el vendedor era titular del vehículo y que el coche no estaba libre de cargas.