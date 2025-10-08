Doble orden de alejamiento para la pareja detenida por agredirse mutuamente en San Blas de Cáceres

La pareja detenida por agredirse mutuamente en la céntrica avenida cacereña de San Blas ha pasado en la jornada de este martes a disposición judicial. Según confirma el departamento de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), la jueza que lleva el caso decretó una doble orden de alejamiento para que no vuelvan a sucederse este tipo de sucesos.

El hombre, de 28 años, está siendo investigado por un delito de lesiones dentro del ámbito de violencia sobre la mujer, mientras que a ella, de 27 años, le investigan por un presunto delito de lesiones agravadas después de producirle heridas de arma banca. La instrucción, según cuentan, sigue su curso.

La tarde del lunes

Entretanto, la céntrica avenida de Cáceres se encuentra perpleja y conmocionada tras el suceso, que tuvo lugar en la tarde del lunes. El suceso provocó una gran alarma social en las redes. Además, se difundió una noticia falsa en la que se aludía a un altercado incluso con fallecidos en el entorno de la plaza de toros.

La discusión se produjo en uno de los apartamentos del número 7 de la avenida de San Blas. Se desconoce si era el domicilio habitual de la pareja, o si simplemente vivía uno de los dos. Sí que se sabe que residían en régimen de alquiler. Según cuentan los vecinos, apenas tenían relación con las dos personas que se vieron envueltas en el altercado. «No se escuchó nada. Pero hubo un momento en el que salimos a la calle y nos encontramos con dos patrullas de la Policía Nacional y una ambulancia», contaban los gerentes del café-bar Micro, que aseguraron que apenas unos minutos después llegó un tercer vehículo del CNP, esta vez de la Policía Científica.

«Los agentes no nos quisieron decir nada», explicaron algunos vecinos, que se interesaron por lo ocurrido al ver a los agentes en una zona que consideran «tranquila y segura». «Vimos mucho barullo, pero no sabíamos nada», incidían. La Policía Nacional preguntó al joven vecino de la vivienda colindante, que cuenta a este diario que apenas les pudo ayudar porque «no había escuchado nada».