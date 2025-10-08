Expectación y hermetismo a tres días de la boda del año en Cáceres

Ha atendido a los medios extremeños con un trato exquisito desde que hace siete años Fernando Palazuelo Barroso desembarcara en la ciudad de Cáceres con un proyecto de prosperidad, la rehabilitación y adecuación del Palacio de Godoy de la plaza de Santiago como hotel de cinco estrellas.

Pero en esta ocasión es diferente, el promotor del Hilton, que contrae matrimonio con la actriz peruana Micaela Belmont este sábado en la capital cacereña, prefiere reservarse los pormenores de una celebración que se circunscribe a su esfera más personal y, por ende, privada. Una postura legítima, la suya, y totalmente entendible, tratándose de alguien que, pese a estar emparentado con la Casa de Alba, se ha mantenido siempre en un plano muy discreto.

Micaela Belmont y Fernando Palazuelo se casan este sábado en Cáceres. / El Periódico

Será una boda íntima de la que apenas han trascendido más detalles que los publicados por la revista ¡HOLA! en agosto, cuando dio la primicia del enlace en Extremadura por tratarse de quien es: hermano de la actual duquesa de Huéscar y heredera tras su boda con Fernando Fitz-James Solís del ducado de Alba, Sofía Palazuelo.

Se espera que el matrimonio de nobles, que tiene dos hijos en común, Rosario y Fernando, acuda a Cáceres. Fernando es el hermano mayor de Sofía y mantienen una relación muy estrecha, tanto que fue este quien la llevó de su brazo al altar.

El hermetismo en torno al desarrollo del enlace es total. Fernando, siempre educado y accesible con la prensa, ha declinado hacer declaraciones sobre el que sin duda será uno de los días más felices de su vida. Lo que se sabe es que la ceremonia religiosa se oficiará en la parroquia de Santiago, a unos metros del Hotel Hilton, donde posteriormente se ofrecerá el convite nupcial.

Invitados

La celebración congregará en Cáceres a un buen ramillete de personalidades de la alta sociedad de España y Perú, país este último de la novia. Poco conocemos de los invitados, más allá de que en el Hilton se han bloqueado todas sus habitaciones para darles alojamiento.

En el caso de la boda de su hermana, Sofía Palazuelo, citó en Madrid (se casó en el Palacio de Liria en 2018) a 700 invitados, mientras que Cayetano Martínez de Irujo (tío de Fernando Fitz James) y Bárbara Mirjan lo han festejado arropados por 300 allegados. Entre ellos, la representación de la Casa De Alba prácticamente al completo y rostros conocidos como los de Carmen Lomana, Carmen Tello y Curro Romero, Susana Griso, Begoña Villacís, Paloma Segrelles o Emilio Butragueño.

PI STUDIO

La familia de la novia es tan distinguida como la de Fernando, hijo de la experta en arte Sofía Barroso (bisnieta de Gregorio Marañón) y del arquitecto y empresario Fernando Palazuelo. La joven actriz proviene de un entorno notable, con una rica mezcla de antecedentes políticos y conexiones tanto españolas como peruanas. Es hija de Diana Álvarez-Calderón, quien fue ministra de Cultura en el gobierno de Ollanta Humala en Perú, y del empresario Rafael Belmont.

Entre sus parientes se cuentan figuras históricas: es bisnieta de Luis Gallo, quien ocupó los cargos de vicepresidente, primer ministro, ministro de Hacienda y alcalde de Lima, y es sobrina segunda de Guillermo Garrido-Lecca Álvarez-Calderón, también exministro de Justicia de Perú.

Seguridad y vecinos

Respecto de las medidas de seguridad del evento, a los vecinos de Santiago, en el centro histórico, donde se desarrolla la agencia nupcial, no se les había enviado (al menos hasta este miércoles) ninguna comunicación oficial sobre limitaciones de aparcamientos o accesos. Aunque hay que recordar que antes de la apertura del Hilton se suprimieron las plazas de la plazoleta del hotel y al vecindario el Ayuntamiento les ha propuesto como solución estacionar en una serie de plazas reservadas en las calles del entorno.

Por otra parte, desde el consistorio cacereño confirman a este periódico que no hay previsto ningún dispositivo de seguridad especial por parte de la Policía Local. En el caso de la boda de los duques de Arjona el pasado sábado en Sevilla se establecieron una vallas de seguridad para mantener cierta distancia con el público que se congregó a las puertas de la iglesia del Cristo de los Gitanos.

Otras bodas famosas

La última boda de renombre que tuvo lugar en la capital cacereña fue hace dos años la de Soraya Arnelas. La artista elegía los jardines de la Casa Palacio de la Huerta del Conde, acondicionada como complejo de eventos, para sellar su amor con el modelo Miguel Herrera, con quien ya llevaba compartiendo once años de relación y con quien tiene dos hijas, Manuela y Olivia.

La cantante reunía en Cáceres a unos 250 invitados entre familiares, amigos y compañeros de carrera, como la 'extriunfita' Chenoa.

Portada de la revista ¡HOLA! de la boda de Carolina Herrera y Miguel Baez, 'Litri' en 2004 en Cáceres / ¡HOLA!

Y una ceremonia de postín muy recordada fue la que tuvo lugar en tierras cacereñas en 2004. La hija de la diseñadora venezolana Carolina Herrera, Carolina Adriana Herrera, se casaba con el torero Miguel Baez, 'Litri'en la finca Los Guateles, cerca de Aliseda.

La familia más próxima de los novios se alojó en fincas cinegéticas del entorno y en el Convento de la Luz de Brozas, mientras que el resto de invitados ocuparon hoteles de la capital cacereña.

Por la ciudad desfiló una larga lista de personajes famosos tanto del mundo del toreo como de la moda, el espectáculo, la cultura, la empresa y la nobleza: Nati Abascal, Paloma Cuevas, Arantxa del Sol, Fermín Bohórquez, Rafi Camino, Manolo Vázquez, María Zurita, Kiril de Bulgaria, Tomás Terry, José Manuel Soto, Paloma Segrelles o César Cadaval, del dúo Los Morancos. Todo un acontecimiento social que convirtió durante un fin de semana a Cáceres en cuna de la 'jet set'.