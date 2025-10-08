El Gran Teatro de Cáceres restaurará su fachada afectada por humedades y grafitis

Es uno de los emblemas de Cáceres. Construido en 1926, el Gran Teatro ha visto desfilar por su escenario a los grandes nombres que conforman la memoria cultural de la ciudad. El monumental edificio de corte clásico conserva su diseño original y en la actualidad, está incluido en el catálogo de bienes protegidos del Plan General Municipal, una particularidad que permite que se garantice su conservación. No obstante, el efecto del tiempo en la conservación estructural y la falta de civismo han provocado un deterioro notable en la fachada.

Es por esta razón que el consorcio Gran Teatro, entidad que gestiona su actividad y que aglutina a la Junta, diputación y ayuntamiento, ha iniciado la contratación de un proyecto para restaurar el exterior del inmueble. Según recoge el pliego, el contrato asciende a 104.000 euros y tiene un plazo de ejecución de cuatro meses. Las empresas interesadas pueden presentarse a la licitación hasta la próxima semana.

El propósito, contempla la documentación a la que ha tenido acceso este diario, es actuar sobre la fachada afectada por humedades y grafitis, reparar los daños en paredes y volver a pintarla con su tono original aunque con un ocre más suave en lugar del color salmón actual. Las deficiencias vienen recopiladas en un informe que firma la arquitecta extremeña Alba M. Tomé. En concreto, hace alusión a patologías como «humedades, pérdida de revestimiento, fisuras, humedad con pérdida de revestimiento, grafitis y eflorescencias y salitre en el zócalo de granito».

También recoge que se observan daños «en cornisas» y argumenta que «hay humedades puntuales que pueden venir por una lesión interior de canalización de agua». Precisa que la fachada de mampostería «está revestida con mortero de cemento, un material que no permite que el muro respire y expulse el agua de forma correcta».

Una iluminación más actual

De igual forma, este proyecto pretende renovar la iluminación del edificio, que cuenta con luminarias que no tienen uso o se encuentran obsoletas. Así, la previsión es que se incorporen nuevos focos que iluminen de forma indirecta las cornisas para que estaquen las franjas de cada planta y los huecos de la ventana.