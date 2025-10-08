Hallan los primeros restos humanos en la exhumación de la mina La Paloma de Zarza la Mayor
Los técnicos de Aranzadi han informado de los hallazgos a última hora de la mañana
Desde el verano del año 1936 llevan desaparecidos una veintena de cuerpos de vecinos de la mina La Paloma. Hoy, 8 de octubre de 2025. Más de 89 años más tarde, se han hallado restos humanos en la excavación.
Los técnicos del grupo Aranzadi han avisado a última hora de la tarde del hallazgo de los primeros restos humanos. No han informado aún a las instituciones responsables del número de cuerpos que han hallado, ni han aportado más detalles. De hecho, en estos instantes representantes de la institución provincial y de su equipo de Memoria Histórica están en Zarza la Mayor y se disponen a ver los hallazgos.
La noticia ha sido publicada en primera instancia por vecinos del municipio zarceño a través de redes sociales, que celebraban el hallazgo de sus familiares. Hoy, para ellos, se acaba un letargo que ha durado décadas.
Aún quedan los trabajos para identificar los restos humanos, que también serán llevados a cabo por la empresa adjudicataria, Sociedad de Ciencias Aranzadi. Sin embargo, todo apunta a que finalmente han hallado los restos que familiares llevan décadas buscando. Unos años en silencio y otros a gritos, reclamando justicia.
