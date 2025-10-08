Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hallan los primeros restos humanos en la exhumación de la mina La Paloma de Zarza la Mayor

Los técnicos de Aranzadi han informado de los hallazgos a última hora de la mañana

Vídeo | Trabajo en la mina La Paloma de Zarza la Mayor

Vídeo | Trabajo en la mina La Paloma de Zarza la Mayor

Carlos Gil

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Desde el verano del año 1936 llevan desaparecidos una veintena de cuerpos de vecinos de la mina La Paloma. Hoy, 8 de octubre de 2025. Más de 89 años más tarde, se han hallado restos humanos en la excavación.

Los técnicos del grupo Aranzadi han avisado a última hora de la tarde del hallazgo de los primeros restos humanos. No han informado aún a las instituciones responsables del número de cuerpos que han hallado, ni han aportado más detalles. De hecho, en estos instantes representantes de la institución provincial y de su equipo de Memoria Histórica están en Zarza la Mayor y se disponen a ver los hallazgos.

La noticia ha sido publicada en primera instancia por vecinos del municipio zarceño a través de redes sociales, que celebraban el hallazgo de sus familiares. Hoy, para ellos, se acaba un letargo que ha durado décadas.

Noticias relacionadas y más

Aún quedan los trabajos para identificar los restos humanos, que también serán llevados a cabo por la empresa adjudicataria, Sociedad de Ciencias Aranzadi. Sin embargo, todo apunta a que finalmente han hallado los restos que familiares llevan décadas buscando. Unos años en silencio y otros a gritos, reclamando justicia.

Galería | Así va la exhumación de la fosa común en la mina La Paloma en Zarza la Mayor

Galería | Así va la exhumación de la fosa común en la mina La Paloma en Zarza la Mayor

Ver galería

Galería | Así va la exhumación de la fosa común en la mina La Paloma en Zarza la Mayor /

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alarma en redes sociales por una pelea grave en Cáceres
  2. Mateos anuncia que Pedro Sánchez visitará mañana Cáceres por Tourespaña: 'Me gustaría que hablara de la autovía a Badajoz
  3. De Ana Belén a Sabina: una pléyade de autores, periodistas y artistas arroparán en Cáceres, Badajoz y Trujillo la VI Bienal Vargas Llosa
  4. La pareja detenida en Cáceres, acusada de violencia de género y tentativa de homicidio
  5. La Procesión Magna de 49 imágenes en Cáceres en la que la Virgen de la Montaña plantó al obispo Llopis
  6. La minera desmantela la cúpula de la filial extremeña en Cáceres, completa la información extra requerida y critica la demora del proceso
  7. Han entrado en la casa de una chica, la han apuñalado y la han matado': el bulo que se difundió en Cáceres por WhatsApp sobre el suceso en San Blas
  8. Luna llena en Cáceres: el Festival Plena Moon aborda de nuevo el casco histórico de Cáceres en su última edición

Pedro Sánchez asegura que Extremadura "está ya en el radar turístico" y Guardiola afea la "desventaja competitiva" por la deuda histórica en infraestructuras

Pedro Sánchez asegura que Extremadura "está ya en el radar turístico" y Guardiola afea la "desventaja competitiva" por la deuda histórica en infraestructuras

Expectación y hermetismo a tres días de la boda del año en Cáceres

Expectación y hermetismo a tres días de la boda del año en Cáceres

Hallan los primeros restos humanos en la exhumación de la mina La Paloma de Zarza la Mayor

Hallan los primeros restos humanos en la exhumación de la mina La Paloma de Zarza la Mayor

Sánchez y Óscar Puente visitan la autovía de Cáceres a Badajoz, que tendrá tres viaductos y cuyas obras dan respuesta a una demanda histórica

Sánchez y Óscar Puente visitan la autovía de Cáceres a Badajoz, que tendrá tres viaductos y cuyas obras dan respuesta a una demanda histórica

Así te hemos contado la inauguración de la V Convención Turespaña en Cáceres a la que ha acudido Pedro Sánchez

Así te hemos contado la inauguración de la V Convención Turespaña en Cáceres a la que ha acudido Pedro Sánchez

Menú diseñado por Versátil y ‘videomapping’ para recibir a los congresistas de Turespaña en Cáceres

Menú diseñado por Versátil y ‘videomapping’ para recibir a los congresistas de Turespaña en Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ayudará con hasta 150 euros al mes a quienes alquilen un piso o una habitación en la ciudad o sus pedanías

El Ayuntamiento de Cáceres ayudará con hasta 150 euros al mes a quienes alquilen un piso o una habitación en la ciudad o sus pedanías

Malpartida de Cáceres se llena de cultura este otoño: talleres, visitas guiadas y espectáculos únicos: "Es un motor de vida"

Malpartida de Cáceres se llena de cultura este otoño: talleres, visitas guiadas y espectáculos únicos: "Es un motor de vida"
Tracking Pixel Contents