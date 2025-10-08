El alcalde de Cáceres, sobre el suceso en San Blas: "Hay que fiarse de información contrastada, no de las redes sociales"

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, reaccionó al bulo que se estaba emitiendo en redes sociales en la jornada de ayer y señaló que «hay que fiarse de la información contrastada, no de las redes sociales». «Yo solamente tengo en cuenta lo que se dice a través de los cauces oficiales, del Cuerpo Nacional del Policía y de la Delegación del Gobierno», incidió.

Más plantilla

Por otro lado, reiteró su petición al Ministerio del Interior para que se incremente la plantilla de la Policía Nacional en la ciudad y en la provincia, una reivindicación que también hacen los sindicatos policiales ante el aumento de los delitos en la capital cacereña, que ya suma hasta tres muertes violentas en el último año.

Seguridad

Mateos señaló que «la ciudad sigue siendo segura gracias a la colaboración y al buen entendimiento que hay entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero eso no debe llevar a relajarnos y, por tanto, tenemos que ser reivindicativos». «Si los propios agentes, a través de los sindicatos, piden mayos presencia policial y que se incremente la plantilla es porque ellos consideran que es necesario», precisó.

Próximos meses

El regidor se sumó así a la petición y añadió que confía en que «en los próximos meses», el Ministerio del Interior «cumpla con la promesa que tenía de incrementar la plantilla de la Policía Nacional en la ciudad de Cáceres y en nuestra provincia». Cabe destacar que la plantilla del cuerpo cacereño cuenta con unos 180 agentes.