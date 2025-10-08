Cuando la leche estaba en Cáceres a 8 pesetas el litro

En septiembre de 1964, la leche está a ocho pesetas el litro, mes en que se anuncian las obras del nuevo Mercado de Abastos, a cargo del arquitecto Ángel Pérez. En el mismo se instalará una planta higienizadora de leche, única que podrá ser vendida en la capital.

Gérmenes patógenos en la leche cruda

La leche cruda podía contener gérmenes patógenos que transmitían enfermedades, por lo que se buscó un método para eliminar estos peligros. El proceso de pasteurización, desarrollado por Louis Pasteur en el siglo XIX, fue fundamental para la higienización de la leche. Este proceso térmico permite destruir los gérmenes patógenos y extender la vida útil del producto sin alterar significativamente sus características nutricionales.

Plantas procesadoras de leche

En el siglo XX se empezaron a establecer las plantas procesadoras de leche. Estas instalaciones se diseñaron con una infraestructura específica para la recepción, pasteurización, homogeneización y envasado de la leche, asegurando la calidad y seguridad del producto para el consumo. Con el tiempo, se establecieron estrictas normas de higiene y control sanitario para estas plantas, lo que impulsó la mejora continua de los procesos y la tecnología.