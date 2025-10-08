Del 10 de octubre al 21 de noviembre
Malpartida de Cáceres se llena de cultura este otoño: talleres, visitas guiadas y espectáculos únicos: "Es un motor de vida"
La Casa de Cultura, la Plazuela del Carmen y la ciudad monumental cacereña serán escenario de un programa que mezcla tradición, arte y experiencias únicas
El municipio de Malpartida de Cáceres acogerá una nueva edición del ‘Otoño Cultural’, que se desarrollará entre el 10 de octubre y el 21 de noviembre con un programa que incluye teatro, danza, talleres, exposiciones y visitas turísticas a la capital cacereña.
La programación se abrirá este viernes 10 de octubre en la Casa de Cultura con la obra 'Égloga de Plácido y Victoriano', de Juan del Encina, a cargo de la Asociación Cultural La Siembra. La entrada tendrá un donativo de 4 euros e incluirá una rifa entre los asistentes.
El ciclo continuará el sábado 25 de octubre con la representación de 'Agustín de Almorchón y Metacarpio' en la Plazuela del Carmen, dentro del programa calle Teatronal de la Diputación de Cáceres, a cargo de la Compañía Francis Lucas.
La Extremadura Vaciada
Ya en noviembre, el viernes 14, se inaugurará la exposición 'La Extremadura Vaciada,' del Colectivo Imagynarte, a las 19.00 horas en la Casa de Cultura.
El sábado 15 de noviembre se celebrará un taller de teatro con Karlik Teatro a las 17.00 horas, seguido del espectáculo Lucía Joyce. Un pequeño drama en movimiento, incluido en el programa ‘Danza, pueblo danza’ de la Diputación, a las 20.00 horas en la Casa de Cultura.
La clausura tendrá lugar el viernes 21 de noviembre con una visita guiada al Museo Helga de Alvear y la ruta Cáceres de misterio y leyenda por la Ciudad Monumental.
El alcalde, Alfredo Aguilera, ha animado a los vecinos y visitantes a participar en las actividades y ha destacado la apuesta del consistorio por la cultura como “motor de desarrollo social, transmisión de valores y mejora de la calidad de vida”.
