Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Del 10 de octubre al 21 de noviembre

Malpartida de Cáceres se llena de cultura este otoño: talleres, visitas guiadas y espectáculos únicos: "Es un motor de vida"

La Casa de Cultura, la Plazuela del Carmen y la ciudad monumental cacereña serán escenario de un programa que mezcla tradición, arte y experiencias únicas

imagen panorámica de Los Barruecos de Malpartida de Cáceres.

imagen panorámica de Los Barruecos de Malpartida de Cáceres. / Cedida a El Periódico

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

El municipio de Malpartida de Cáceres acogerá una nueva edición del ‘Otoño Cultural’, que se desarrollará entre el 10 de octubre y el 21 de noviembre con un programa que incluye teatro, danza, talleres, exposiciones y visitas turísticas a la capital cacereña.

La programación se abrirá este viernes 10 de octubre en la Casa de Cultura con la obra 'Égloga de Plácido y Victoriano', de Juan del Encina, a cargo de la Asociación Cultural La Siembra. La entrada tendrá un donativo de 4 euros e incluirá una rifa entre los asistentes.

El ciclo continuará el sábado 25 de octubre con la representación de 'Agustín de Almorchón y Metacarpio' en la Plazuela del Carmen, dentro del programa calle Teatronal de la Diputación de Cáceres, a cargo de la Compañía Francis Lucas.

Cartel de la programación

Cartel de la programación / Cedida a El Periódico

La Extremadura Vaciada

Ya en noviembre, el viernes 14, se inaugurará la exposición 'La Extremadura Vaciada,' del Colectivo Imagynarte, a las 19.00 horas en la Casa de Cultura.

El sábado 15 de noviembre se celebrará un taller de teatro con Karlik Teatro a las 17.00 horas, seguido del espectáculo Lucía Joyce. Un pequeño drama en movimiento, incluido en el programa ‘Danza, pueblo danza’ de la Diputación, a las 20.00 horas en la Casa de Cultura.

La clausura tendrá lugar el viernes 21 de noviembre con una visita guiada al Museo Helga de Alvear y la ruta Cáceres de misterio y leyenda por la Ciudad Monumental.

Noticias relacionadas y más

El alcalde, Alfredo Aguilera, ha animado a los vecinos y visitantes a participar en las actividades y ha destacado la apuesta del consistorio por la cultura como “motor de desarrollo social, transmisión de valores y mejora de la calidad de vida”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alarma en redes sociales por una pelea grave en Cáceres
  2. Mateos anuncia que Pedro Sánchez visitará mañana Cáceres por Tourespaña: 'Me gustaría que hablara de la autovía a Badajoz
  3. De Ana Belén a Sabina: una pléyade de autores, periodistas y artistas arroparán en Cáceres, Badajoz y Trujillo la VI Bienal Vargas Llosa
  4. La pareja detenida en Cáceres, acusada de violencia de género y tentativa de homicidio
  5. La Procesión Magna de 49 imágenes en Cáceres en la que la Virgen de la Montaña plantó al obispo Llopis
  6. La minera desmantela la cúpula de la filial extremeña en Cáceres, completa la información extra requerida y critica la demora del proceso
  7. Han entrado en la casa de una chica, la han apuñalado y la han matado': el bulo que se difundió en Cáceres por WhatsApp sobre el suceso en San Blas
  8. Luna llena en Cáceres: el Festival Plena Moon aborda de nuevo el casco histórico de Cáceres en su última edición

Pedro Sánchez y Óscar Puente visitan la autovía Cáceres-Badajoz mientras la Junta lamenta que no se la haya invitado y pide celeridad

Pedro Sánchez y Óscar Puente visitan la autovía Cáceres-Badajoz mientras la Junta lamenta que no se la haya invitado y pide celeridad

Pedro Sánchez: "Cáceres es una ciudad que ha permanecido mucho tiempo fuera del radar turístico. Pero ya no es el caso, al igual que el resto de Extremadura"

Pedro Sánchez: "Cáceres es una ciudad que ha permanecido mucho tiempo fuera del radar turístico. Pero ya no es el caso, al igual que el resto de Extremadura"

El Ayuntamiento de Cáceres ayudará con hasta 150 euros al mes a quienes alquilen un piso o una habitación en la ciudad o sus pedanías

El Ayuntamiento de Cáceres ayudará con hasta 150 euros al mes a quienes alquilen un piso o una habitación en la ciudad o sus pedanías

Malpartida de Cáceres se llena de cultura este otoño: talleres, visitas guiadas y espectáculos únicos: "Es un motor de vida"

Malpartida de Cáceres se llena de cultura este otoño: talleres, visitas guiadas y espectáculos únicos: "Es un motor de vida"

Doble orden de alejamiento para la pareja detenida por agredirse mutuamente en San Blas de Cáceres

Doble orden de alejamiento para la pareja detenida por agredirse mutuamente en San Blas de Cáceres

Menú diseñado por Versátil y ‘videomapping’ para recibir a los congresistas de Turespaña en Cáceres

Menú diseñado por Versátil y ‘videomapping’ para recibir a los congresistas de Turespaña en Cáceres

Domingo Barbolla, sociólogo: "Cuando los amigos se van y eso de la soledad"

Domingo Barbolla, sociólogo: "Cuando los amigos se van y eso de la soledad"

Presentación del libro 'El camino mágico de Ana' este jueves en el Palacio de la Isla

Presentación del libro 'El camino mágico de Ana' este jueves en el Palacio de la Isla
Tracking Pixel Contents