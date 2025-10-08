V Convención
Menú diseñado por Versátil y ‘videomapping’ para recibir a los congresistas de Turespaña en Cáceres
500 asistentes asisten en Santa María a la cena-cocktail ofrecida por la Junta de Extremadura
Menú diseñado por Versátil y ‘videomapping’ para recibir a los congresistas de Turespaña en Cáceres. La plaza de Santa María se transformó anoche en un gran atrio para albergar la cena-cocktail de bienvenida de la V Convención, ofrecida por la Junta de Extremadura y festín gastronómico a cargo de Guadalquivir Catering.
Videomapping
El 'videomapping' regresó anoche a los edificios históricos que circundan Santa Maria, un espectáculo audiovisual que pudieron disfrutar los 500 asistentes al evento en la fachada del Palacio Provincial.
Al cocktail asistieron representantes de la política nacional, regional y municipal, como el ministro de Industria y Turismo de España, Jordi Hereu; la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez Jiménez; el Delegado del Gobierno, José Luis Quintana; Consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista; el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, junto a ediles de la corporación municipal (Ángel Orgaz, Víctor Bazo, Soledad Carrasco, Jorge Villar...) y alcaldes como la regidora de Coria, Almudena Pirrongelli; la de Trujillo, Inés Rubio; y el de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo.
