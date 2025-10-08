Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Musicoterapia para enfermos de alzheimer y personas con Síndrome de Down: la próxima iniciativa de la Fundación Atrio Cáceres

La organización presidida por José Polo ha firmado un convenio con la Junta de Extremadura para llevar sus terapias musicales a los centros gestionados por el Sepad

Sesión de musicoterapia en la provincia de Cáceres.

Sesión de musicoterapia en la provincia de Cáceres. / Diputación de Cáceres

David Ayuso Dupèrier

Cáceres

Acercar las terapias musicales a enfermos de alzheimer y personas con Síndrome de Down. Esa es la próxima iniciativa de la Fundación Atrio Cáceres que, recientemente, ha ido hasta la cárcel para desarrollar con los presos sus talleres musicales, y que acaba de firmar un convenio con la Junta para llegar hasta los centros gestionados por el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Sepad).

Programa 'Acordes'

Todas estas actividades se enmarcan dentro del programa 'Acordes', que busca mejorar la salud, el bienestar y, en general, potenciar la cohesión social de la comunidad a través de la música. Dentro del proyecto se distinguen dos áreas: 'Música creativa' y 'Musicoterapia y música para el bienestar'.

La primera se enfoca en los niños de entre 4 y 6 años, "que es cuando tienen un 98% de absorción", explica José Polo, presidente de la Fundación Atrio. A ellos, a los más pequeños, se les entretiene (y se les enseña) a través de juegos sonoros, ritmo, voz e instrumentos de pequeña percusión para estimular la creatividad, la atención y la sociabilidad en la primera infancia.

Personas mayores y con diversidad funcional

Por su parte, la segunda se enfoca en personas mayores y con diversidad funcional, y cuenta con sesiones diseñadas por profesionales para favorecer la comunicación, la motricidad, la memoria afectiva y el estado de ánimo.

"Las personas mayores dan mucha ternura, porque ves como les cambian las caras con las actividades. Cuando entran están nerviosos, pero poco a poco van relajándose", cuenta Polo, que desgrana las nuevas localidades hasta las que llega la Fundación este curso.

Nuevos centros

Así, a la red de centros participantes situados en Cáceres; Miajadas, Moraleja, Trujillo y Navalmoral de la Mata, se incorporan nuevos centros en Coria, Malpartida de Plasencia, Arroyo de la Luz y Plasencia, así como en las localidades pacenses de Badajoz, Mérida, Zafra, Almendralejo y Don Benito.

El presidente de la Fundación Atrio revela la importancia de la financiación institucional (también del sector privado), que llega a través de la Diputación de Badajoz y, especialmente, de la de Cáceres (con la que firmaron un acuerdo de colaboración en 2024 para llevar la música a los mayores y a los niños de entre 4 y 6 años en la provincia) y de la Junta de Extremadura.

Acuerdo con la Junta

Con esta última es con la que se ha firmado el nuevo convenio para llegar a los centros gestionados por el Sepad (en el marco del área 'Musicoterapia y música para el bienestar'), localizados en Miajadas, Trujillo, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Zafra.

Además, "queremos firmar un acuerdo con la consejería de Sanidad para llevar las actividades al área de neonatos y a la UCI", asevera Polo, quien anuncia que, próximamente, acercarán los beneficios de las terapias musicales a los enfermos de alzheimer y a las personas con Síndrome de Down.

