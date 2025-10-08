V Convención de Turespaña
Pedro Sánchez asegura que Extremadura "está ya en el radar turístico" y Guardiola afea la "desventaja competitiva" por la deuda histórica en infraestructuras
El presidente del Gobierno alude a la gentrificación, insta a "no vaciar los barrios" y anuncia el Observatorio de la Vivienda Turística
La mandataria regional habla de "décadas de menor inversión" en materia de infraestructuras
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, han participado este miércoles en la V Convención Turespaña (que se celebra en el Palacio de Congresos de Cáceres) enarbolando discursos bien distintos: mientras Sánchez ha apelado al necesario enfoque del turismo sostenible, con mención a la especulación y la gentrificación; Guardiola ha aprovechado su intervención para señalar que “el Estado tiene deuda histórica en infraestructuras con Extremadura”; y que “sin conexiones y sin inversiones, ni el mejor destino puede competir”.
Observatorio de la Vivienda Turística
Sánchez, ha anunciado la creación del Observatorio de la Vivienda Turística que elaborará un "atlas de intensidad turística" para facilitar la convivencia entre turistas y residentes.
"El turismo llena nuestras ciudades de vida, pero no puede vaciar nuestros barrios de sus vecinos", ha defendido Sánchez durante su intervención; avanzando que este observatorio se aprobará en el Consejo de Ministros la próxima semana como uno de los ejes de la 'Estrategia España Turismo 2030: Cuidando el futuro'. Según ha apuntado, el auge del alquiler turístico impacta de lleno en muchas ciudades en el derecho a acceder a una vivienda digna, lo que provoca que el Gobierno quiera "seguir avanzando en su ordenación".
Problemas derivados del auge del turismo
En su intervención, se ha referido a los datos del turismo en España que viene de un 2024 con 94 millones de turistas y un "verano extraordinario" en 2025, con cifras económicas que suponen el 12,3% del PIB nacional y el 13,2% del empleo total en el país. "Sin duda, una visión positiva, pero no podemos permitirnos morir de éxito", ha subrayado el presidente.
Un éxito que está causando "problemas" en algunos territorios como la gentrificación, que afecta al 27% de las ciudades turísticas, con un auge de los pisos turísticos que impide "a muchos a poder acceder a una vivienda digna en municipios que multiplican por ocho el número de turistas.
