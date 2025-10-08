Sánchez y Óscar Puente visitan la autovía de Cáceres a Badajoz, que tendrá tres viaductos y cuyas obras dan respuesta a una demanda histórica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, han visitado hoy las obras del primer tramo de la autovía A-58 situado entre Cáceres y Río Ayuela y que constituye la primera fase de la prolongación de esta autovía, que actualmente enlaza Trujillo con Cáceres y que en el futuro se extenderá hasta Badajoz. La inversión estimada para esta actuación asciende a 100 millones de euros (IVA incluido).

Cuando este tramo entre en servicio supondrá un importante avance en la transformación del itinerario entre Cáceres y Badajoz, al ser una vía de gran capacidad, reforzando la cohesión territorial de Extremadura y mejorando la conexión entre sus dos capitales provinciales. Constituirá, además, una alternativa estratégica a la autovía A-5 para el tráfico procedente de Portugal con destino al norte peninsular y Europa, lo que incrementará su funcionalidad dentro de la Red de Carreteras del Estado.

Seguridad vial y fluidez del tráfico

El nuevo trazado permitirá una notable mejora en la seguridad vial y la fluidez del tráfico, al eliminar accesos directos e intersecciones y dotar al recorrido de un diseño geométrico más seguro y eficiente. En conjunto, se trata de una actuación necesaria y estratégica para incrementar la seguridad, la capacidad y la eficiencia del transporte por carretera en Extremadura, contribuyendo a un desarrollo territorial más equilibrado y sostenible.

Descripción del tramo y su integración ambiental

La A-58, en su recorrido entre Cáceres y Badajoz, se desarrollará a lo largo de un trazado paralelo a la actual N-523 (antigua Ex-100). Esta carretera fue cedida en 2019 al entonces Ministerio de Fomento por parte de la Junta de Extremadura. Desde entonces, la vía forma parte de la Red de Carreteras del Estado como N-523.

El trazado del tramo A-66 – Río Ayuela, de 13,6 kilómetros de longitud, discurre íntegramente por el término municipal de Cáceres, por los llanos hasta las inmediaciones del río Ayuela. Conecta inicialmente con la glorieta de Aldea Moret (Cáceres) y finaliza su recorrido enlazando nuevamente con la N-523. Se desarrolla en dirección noreste-suroeste, paralelo a citada N-523 por el oeste de la misma, y atraviesa el río Salor mediante un viaducto de 75 m de luz. Está formada por dos calzadas, cada una de ellas con dos carriles de 3,5 metros, un arcén exterior de 2,5 metros y un arcén interior de 1 m, separadas por una mediana de 10 m de anchura.

Dos enlaces

El proyecto contempla la ejecución de dos enlaces principales: el enlace con la A-66, de tipología de trébol completo, que remodela el actual enlace con la N-523 e incluye la reposición de esta carretera con trazado independiente y el enlace sobre el río Salor, de tipología de diamante, con dos glorietas situadas en el nivel superior.

Las obras incluyen la construcción de 12 estructuras (tres viaductos, siete pasos superiores y dos pasos inferiores): los viaductos cuentan con longitudes de 107,5 m (viaducto triple de la A-58 sobre la A-66), 182 m (reposición de la N-523) y 75 m (Río Salor). Asimismo, se incluye la adaptación de las obras de drenaje transversal como pasos de fauna y la reposición de las vías pecuarias afectadas.

Hallazgos arqueológicos

Asimismo, se contempla la excavación y documentación de los hallazgos arqueológicos localizados en el yacimiento de Cuarto Roble, entre los kilómetros 0 y 0,300. Se han previsto en el proyecto un completo conjunto de medidas destinadas a garantizar la integración ambiental de la nueva infraestructura y la sostenibilidad de su ejecución. Entre las actuaciones previstas destacan las plantaciones arbóreas y arbustivas, el trasplante de ejemplares de encina afectados por el trazado y la colocación de paneles antirruido en los puntos próximos a zonas habitadas.

Asimismo, se prevé la extensión de tierra vegetal en los taludes para favorecer la revegetación natural y la adaptación de las obras de drenaje transversal como pasos de fauna, con el fin de preservar la conectividad ecológica del entorno. Compromiso con la infraestructura viaria de Extremadura Con esta actuación, el Ministerio refuerza su compromiso con la creación y mejora de la infraestructura viaria en Extremadura. Así, desde junio de 2018, se han invertido 317,7 millones de euros (IVA incluido) y se han licitado 455,6 millones (IVA incluido). Entre las obras más destacadas se encuentran las variantes de Zafra (29,9 millones de euros) y Malpartida de Cáceres (48,5 millones), la mejora del acceso Sur a Badajoz (24,7 millones) o el nuevo puente en Cabezuela del Valle (9,1 millones). Todas ellas, salvo la variante de Zafra, están incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del que Extremadura es una de las comunidades más beneficiadas, ocupando actualmente el quinto lugar nacional en nivel de inversión procedente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Tardará décadas, según el consejero extremeño

A raíz de la visita, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, ha afirmado este miércoles que "al ritmo actual de licitación y redacción de proyectos" de la autovía Badajoz-Cáceres, "pasarán décadas" hasta ver finalizadas las obras, de ahí que haya pedido al Ejecutivo central que acelere todos estos trabajos. Manuel Martín, según recoge Efe, ha dicho que "sin desmerecer el trabajo encomiable que realizan las firmas de la Unión Temporal de Empresas (UTE) en la obra Cáceres-río Ayuela, sí se debe lamentar la falta de invitación a la Junta de Extremadura por parte del presidente del Gobierno y del ministro de Transportes, Oscar Puente, para que se les acompañe". "Todo ello más si cabe cuando el ministro de Transportes denunciaba hace una semana la falta de presencia de autoridades autonómicas y locales durante una visita similar en Aragón; hoy tenía la ocasión para corregir esta circunstancia", ha apuntado.

Pedro Sánchez visita las obras de la autovía Cáceres-Badajoz /

El consejero ha considerado que Pedro Sánchez "viene a hacerse la foto y es un nuevo recorrido fake para intentar reírse de los extremeños con falsas promesas". Asegura que la visita "no tapa el déficit de infraestructuras y de inversión" del Gobierno central con la comunidad autónoma. En su opinión, la visita podría responder "al interés de anunciar la licitación del comienzo de las obras proyectadas entre Badajoz y Bótoa, 14 kilómetros (dentro de este mismo proyecto de autovía) cuya licitación estaba prevista para antes de verano". Martín ha afirmado que "la conexión entre Badajoz y Cáceres está proyectada en ocho tramos, uno de ellos (Cáceres-río Ayuela) en obras que avanzan a buen ritmo", y en el caso de la capital pacense a Bótoa "no se han licitado aún las obras". Por tanto, ha subrayado que quedan "pendientes" aún muchos otros tramos de longitudes similares. "A este ritmo de licitación y redacción de proyectos pasarán décadas hasta ver la autovía finalizada, una situación que no es de recibo, es un bochorno para los extremeños, por lo cual el Gobierno central debe acelerar este desarrollo y sacar a licitación los proyectos pendientes y las obras. Si hay que meter más máquinas -ha planteado-, que se metan más máquinas.