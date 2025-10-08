La Politécnica de Cáceres celebra medio siglo como "referente de conocimiento e innovación"

Fue todo un hito. La apertura de la universidad en 1973 supuso un cambio de paradigma para el futuro de una comunidad como Extremadura. Ya contaba antes con centros universitarios adscritos a Salamanca o a Sevilla, pero la independencia académica llegó tras años de reivindicaciones populares. La UEx arrancó en esos iniciados setenta que cambiarían también el devenir de un país. Así, con los cimientos de una universidad recién nacida, fueron germinando las facultades.

Una de las que puede presumir de ser de las primeras fue la que se conoce como Escuela Politécnica. Cierto es que determinada documentación data como fecha de su fundación 1974, pero a efectos oficiales contabiliza su primer aniversario desde 1975. Por ello, este 2025 se convierte en una fecha redonda que celebrar y dadas las circunstancias, más aún en lo que a la Educación se refiere. La facultad, que en un principio se ubicó en la Casa Grande –primera sede de la fundación Helga de Alvear en la calle Pizarro- y ya en los ochenta inauguró su actual sede en el campus, celebra medio siglo a la vanguardia académica.

Desde entonces, ha formado a millares de alumnos que se encuentran repartidos en empresas punteras de la geografía internacional. Es uno de los centros que más volumen de estudiantes recibe, alrededor de 2.500 al año, y dispone de hasta siete edificios para formación e investigación. De sus entrañas han salido proyectos pioneros y prototipos que se han elevado a distintos niveles en la tecnología y la construcción.

Para celebrar estos 50 años, la escuela ha previsto una agenda de actos que arrancó este miércoles con una ceremonia inaugural en el complejo San Francisco. Esta gala reunió en una misma sala a antiguos y nuevos alumnos y reconoció a los pupilos más brillantes de cada promoción y a los representantes destacados de toda su historia. El acto solemne transcurrió entre la emoción del reencuentro y el protocolo universitario y concluyó con un ágape.

Presidieron la mesa de autoridades, por parte de la universidad, la vicerrectora de Calidad, Mercedes Macías, y el director de la escuela, Jesús Torrecilla, y por parte de las autoridades, el concejal Emilio Borrega, la diputada provincial Elisabeth Declara y el secretario general de Desarrollo sostenible de la Junta de Extremadura, Víctor del Moral, este último graduado en la séptima promoción de la Politécnica. De hecho, en su intervención recordó su paso por la universidad extremeña y ratificó el compromiso del gobierno regional con la educación. Todos los intervinientes coincidieron en catalogar a la escuela como "referente de conocimiento e innovación".

Los galardonados

En cuanto a los galardonados, Purificación Domínguez, Antonio Gordillo y la primera promoción de la escuela Politécnica recibieron las insignias de honor y las cátedras Pitarch Oeste, Viewnext, Telefónica, Enresa e Incibe fueron reconocidas con un diploma.

De igual forma, la dirección de la facultad presentó el calendario de actividades, entre las que se encuentran una jornada coordinada con la Cámara de Comercio sobre orientación de cara al futuro laboral y otra jornada relacionada con Derecho y Construcción en la que participa el bufete Corvillo Abogados y el colegio de ingenieros de caminos.