Presentación del libro 'El camino mágico de Ana' este jueves en el Palacio de la Isla

Este jueves 9 de octubre, a las 18.30 horas, el Palacio de la Isla acogerá la presentación de El camino mágico de Ana, una obra escrita por Elvira Bueno y Pilar Alcántara. La cita promete ser un encuentro lleno de emoción y sensibilidad, donde se dará a conocer una historia inspirada en experiencias reales que aborda con delicadeza y profundidad los sentimientos humanos.

Autoras

Las autoras, se han unido para dar vida a Ana, una protagonista muy especial que posee una habilidad única, ya que puede conocer a las personas por dentro. Gracias a este don, Ana experimenta la alegría de encontrar bondad en muchos corazones, pero también sufre al descubrir el desprecio que se oculta en otros. A lo largo del relato, Ana avanza baldosa a baldosa en un camino que no siempre es fácil, buscando con esperanza, amor y una mirada positiva el cariño y la comprensión de quienes la rodean.

Portada del libro 'El camino mágico de Ana'. / Cedida

Relaciones humanas

La publicación ha sido editada por Letras Cascabeleras dentro de su colección El carromato de las letras, y cuenta con las delicadas ilustraciones de Cora Ibáñez, que acompañan y enriquecen el texto. La presentación está abierta a todo el público. Será una ocasión ideal para descubrir una historia llena de humanidad, emoción y ternura, y para conocer de cerca a sus creadoras, que han volcado en este libro una mirada esperanzadora sobre la vida y las relaciones humanas.