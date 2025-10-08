Agenda cultural
Presentación del libro 'El camino mágico de Ana' este jueves en el Palacio de la Isla
Una historia inspirada en experiencias reales que aborda con delicadeza y profundidad los sentimientos humanos
Este jueves 9 de octubre, a las 18.30 horas, el Palacio de la Isla acogerá la presentación de El camino mágico de Ana, una obra escrita por Elvira Bueno y Pilar Alcántara. La cita promete ser un encuentro lleno de emoción y sensibilidad, donde se dará a conocer una historia inspirada en experiencias reales que aborda con delicadeza y profundidad los sentimientos humanos.
Autoras
Las autoras, se han unido para dar vida a Ana, una protagonista muy especial que posee una habilidad única, ya que puede conocer a las personas por dentro. Gracias a este don, Ana experimenta la alegría de encontrar bondad en muchos corazones, pero también sufre al descubrir el desprecio que se oculta en otros. A lo largo del relato, Ana avanza baldosa a baldosa en un camino que no siempre es fácil, buscando con esperanza, amor y una mirada positiva el cariño y la comprensión de quienes la rodean.
Relaciones humanas
La publicación ha sido editada por Letras Cascabeleras dentro de su colección El carromato de las letras, y cuenta con las delicadas ilustraciones de Cora Ibáñez, que acompañan y enriquecen el texto. La presentación está abierta a todo el público. Será una ocasión ideal para descubrir una historia llena de humanidad, emoción y ternura, y para conocer de cerca a sus creadoras, que han volcado en este libro una mirada esperanzadora sobre la vida y las relaciones humanas.
- Alarma en redes sociales por una pelea grave en Cáceres
- De Ana Belén a Sabina: una pléyade de autores, periodistas y artistas arroparán en Cáceres, Badajoz y Trujillo la VI Bienal Vargas Llosa
- Sojo, artista urbano de Cáceres: 'Sin darme cuenta, he acabado haciendo arte urbano con temáticas muy ligadas al folklore extremeño
- La pareja detenida en Cáceres, acusada de violencia de género y tentativa de homicidio
- La Procesión Magna de 49 imágenes en Cáceres en la que la Virgen de la Montaña plantó al obispo Llopis
- El sector hotelero rozará el lleno en Cáceres en una semana intensa de eventos: 'Será complicado encontrar habitación
- Condenada una 'okupa' en la barriada cacereña de Aldea Moret
- La minera desmantela la cúpula de la filial extremeña en Cáceres, completa la información extra requerida y critica la demora del proceso