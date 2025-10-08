Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Presentación del libro 'El camino mágico de Ana' este jueves en el Palacio de la Isla

Una historia inspirada en experiencias reales que aborda con delicadeza y profundidad los sentimientos humanos

Este jueves 9 de octubre, a las 18.30 horas, el Palacio de la Isla acogerá la presentación de El camino mágico de Ana, una obra escrita por Elvira Bueno y Pilar Alcántara. La cita promete ser un encuentro lleno de emoción y sensibilidad, donde se dará a conocer una historia inspirada en experiencias reales que aborda con delicadeza y profundidad los sentimientos humanos.

Las autoras, se han unido para dar vida a Ana, una protagonista muy especial que posee una habilidad única, ya que puede conocer a las personas por dentro. Gracias a este don, Ana experimenta la alegría de encontrar bondad en muchos corazones, pero también sufre al descubrir el desprecio que se oculta en otros. A lo largo del relato, Ana avanza baldosa a baldosa en un camino que no siempre es fácil, buscando con esperanza, amor y una mirada positiva el cariño y la comprensión de quienes la rodean.

La publicación ha sido editada por Letras Cascabeleras dentro de su colección El carromato de las letras, y cuenta con las delicadas ilustraciones de Cora Ibáñez, que acompañan y enriquecen el texto. La presentación está abierta a todo el público. Será una ocasión ideal para descubrir una historia llena de humanidad, emoción y ternura, y para conocer de cerca a sus creadoras, que han volcado en este libro una mirada esperanzadora sobre la vida y las relaciones humanas.

