El resumen de la visita de Pedro Sánchez a juicio del PP: "Aterriza en Cáceres para reírse de todos"

La visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Cáceres ha estado marcada por la polémica y las críticas del Partido Popular, que ha lamentado que el jefe del Ejecutivo vuelva a Extremadura “con las manos vacías” y, además, “se ría de los vecinos de Cáceres y Badajoz” al posar en unas obras de la autovía entre ambas capitales, un proyecto que acumula continuos retrasos.

Sánchez acudió acompañado del ministro de Transportes, Óscar Puente, para supervisar los avances en los primeros kilómetros de la infraestructura. Sin embargo, desde el PP califican la visita de “auténtica burla”, recordando que las obras se iniciaron con un cartel electoral en 2023 y que, desde entonces, los trabajos apenas han superado la fase de movimientos de tierra.

Autovía con retrasos

El PP critica que el Gobierno trate de “presumir de efectividad” sin ofrecer plazos ni fechas concretas sobre la licitación y ejecución de los tramos pendientes. “No confiamos en absoluto en las últimas fechas anunciadas para la finalización de los primeros 13 kilómetros ni en los compromisos sobre el tramo Badajoz–Bótoa”, denuncian los populares, que acusan al PSOE de acumular “años de promesas incumplidas y anuncios falsos”.

Transporte y turismo, sin avances

Otra de las críticas de los populares apunta al transporte ferroviario. El presidente llegó en helicóptero y no en tren, algo que, según el PP, pone de manifiesto la precariedad de las comunicaciones en la región. “Si hubiese venido en tren, habría tardado horas”, lamentan, subrayando que la visita se ha saldado sin nuevos compromisos sobre la alta velocidad.

Para el PP, la falta de avances en el AVE frena el desarrollo turístico y económico de la región. “Extremadura necesita infraestructuras reales, no anuncios que luego nunca se cumplen”, han recalcado.

La Central Nuclear de Almaraz, en el aire

La visita tampoco ha servido para arrojar luz sobre el futuro de la Central Nuclear de Almaraz, uno de los proyectos más relevantes para la provincia. Los populares recuerdan que más de 70 colectivos y miles de trabajadores reclamaron el pasado fin de semana en Navalmoral de la Mata que se garantice la continuidad de la planta. Sin embargo, Sánchez “ha vuelto a dar la espalda a los extremeños” y se ha marchado “sin comprometerse con una infraestructura vital para la comarca, la región y el país”.

Sin respuesta a demandas locales

Desde el PP también critican que el presidente no haya atendido las reivindicaciones planteadas por el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, como la actuación en la avenida Juan Pablo II y la construcción de acerados en la variante hasta el Polígono de Las Capellanías, proyectos que dependen del Gobierno central.

“Pedro Sánchez ha vuelto a Extremadura para hacer lo mismo de siempre: prometer sin concretar, anunciar sin cumplir y marcharse sin soluciones”, concluyen los populares.