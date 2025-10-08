Sánchez anuncia en Cáceres la creación de un Observatorio de la Vivienda Turística: "No podemos morir de éxito"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles durante la Convención de Turespaña la creación de un Observatorio de la Vivienda Turística para facilitar la convivencia entre turistas y vecinos. «El turismo llena nuestras ciudades de vida, pero no puede vaciar nuestros barrios de sus vecinos. No podemos morir de éxito», señaló. Será «un atlas de intensidad turística por barrios».

Fraude

Sánchez recordó que el Gobierno ya ha puesto en marcha una medida para terminar con el fraude del alquiler vacacional y para retirar en torno a 54.000 pisos turísticos ilegales de los portales y las plataformas de alquiler vacacional. Uno de los efectos del auge del alquiler turístico es la gentrificación (la expulsión de los residentes de los centros de las ciudades), que afecta al 27 % de los habitantes de las ciudades turísticas.

Transparencia

El observatorio que se va a crear en la Secretaría de Estado de Turismo, «va a servir para dar transparencia, arrojar luz donde ahora mismo no la hay y, por tanto, conciliar mejor turismo y convivencia con los residentes, especialmente en lo que se refiere a su coste de vida», indicó. Aunque la percepción general que se tiene sobre el impacto del turismo en España es muy positiva, «también estamos en un momento excepcional en el que no podemos permitirnos morir de éxito». España necesita «un modelo de turismo que construya futuro en lugar de hipotecarlo».

Motivos

Por último, Sánchez insistió en que «ha habido barrios con profesores obligados a dormir en caravanas, barrios en Barcelona donde se pide a Google Maps que oculten rutas de autobús para devolver el espacio a sus vecinos o municipios que multiplican por ocho el número de turistas en relación con sus habitantes», sentenció el mandatario nacional.

Llanos Castellanos

Minutos antes, la secretaria de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, Llanos Castellanos, ya había hablado de la regulación de las casas dedicadas a la explotación turística, y fue taxativa:«O hay ley, o hay jungla». «Vamos a darle certeza al que lo hace legal y preservar la convivencia en nuestros pueblos y ciudades», concluyó.

Imágenes: Javier Cintas | Edición: Carlos Gil

Francesc Xavier Boya

Por su parte, su homólogo en Reto Demográfico, Francesc Xavier Boya, habló sobre el desequilibrio entre las regiones en el ámbito poblacional. España tiene un 72% del territorio donde apenas viven cinco millones de personas. «Ya hemos trabajado para ello en una primera fase, principalmente en materia de conectividad. Ahora, se centrarán en la funcionalidad de los propios habitantes», incidió.

Joaquín Pérez

Joaquín Pérez, secretario de Estado de Trabajo, también defendió en la misma mesa redonda la necesidad de desterrar la idea de que el sector del turismo está mal pagado: «Se ha producido una gran transformación con la reforma laboral. Hemos pasado de tener un 33% de temporalidad a un 15%», precisó antes de insistir en la cualificación de los trabajadores.

Pedro Sánchez asiste a la inauguración de la V Convención Turespaña, celebrada en Cáceres /

José Antonio Santano

Por último, José Antonio Santano, homólogo en Transportes y Movilidad Sostenible y con raíces en Zarza la Mayor, señaló su confianza en un modelo de movilidad «pensando en los habitantes españoles» y presumió del mejor sistema del mundo. Actualmente, están tratando de emitir emisiones neutras en aviones para el año 2026 y en los puertos de cara a 2030 gracias a la electrificación.