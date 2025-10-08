Sandra Tovar, psicóloga de Cáceres: "Deberíamos aprender a acompañar verdaderamente en el dolor por una muerte, quizás así evitaríamos llenar los velatorios de frases vacías"

Con una vocación profundamente arraigada en el deseo de aliviar el sufrimiento, Sandra Tovar decidió formarse como psicóloga y actualmente cuenta con una trayectoria de más de 15 años. "Siempre realizo una entrevista inicial con el paciente para poder hacer un primer diagnóstico, identificar el problema y establecer un plan de trabajo. Esto me permite poder explicarle con claridad cómo abordaremos el proceso terapéutico y qué objetivos nos proponemos alcanzar."

En los primeros años de su ejercicio profesional como terapeuta, se dedicaba exclusivamente a la atención de adultos y personas de edad avanzada. Sin embargo, hace unos años recibió la oportunidad de integrarse en una clínica especializada en el tratamiento de niños y adolescentes. Aceptó la propuesta sin dudarlo, motivada por el deseo de ampliar su experiencia. En la actualidad, continúa en constante formación en áreas como la neurología, las adicciones corporales y la violencia de género, impulsada por su pasión por la profesión y su compromiso con el aprendizaje. "Más allá de cualquier beneficio económico, lo que realmente me llena es saber que alguien llegó a mí con el alma rota y que, de alguna manera, pude acompañarle y ayudarle a salir adelante".

Ansiedad generalizada

"La ansiedad generalizada es uno de los motivos más frecuentes por los que los pacientes acuden a mí. A menudo se sienten desorientados, cargados de preocupaciones y sin saber por dónde empezar a abordar lo que les ocurre. Intentan gestionarlo por su cuenta, recurriendo al apoyo de personas cercanas como una amiga o madre, pero esos recursos, no siempre son suficientes. Es entonces cuando deciden buscar ayuda profesional".

La ropa y el estado de ánimo

Por otro lado, la especialista compartió información más específica sobre la relación entre el color de la ropa y el estado de ánimo de las personas. Además, abordó el tema del luto desde una perspectiva particularmente interesante y poco convencional.

"Tradicionalmente, en España, el color negro ha sido el más representativo del luto. Por ejemplo, las viudas, especialmente en pueblos pequeños, todavía hoy suelen vestir de negro como símbolo de respeto, dolor y recogimiento. Aunque en la actualidad esta costumbre se ha relajado, el negro sigue siendo el color predominante en funerales y velatorios. Después de estos actos, si los familiares desean mantener la tradición, suelen optar por prendas en tonos oscuros o azul marino".

Duración del luto

"En cuanto a la duración del luto, he observado que en las grandes ciudades suele ser mucho más breve. Normalmente se visten de colores oscuros únicamente durante el velatorio o el entierro, como muestra de respeto hacia la familia. Además, el negro también se asocia con la elegancia y la sobriedad. En cambio, en los pueblos, donde la tradición tiene un peso mayor, y el qué dirán está más presente, el luto suele mantenerse durante más tiempo".

Asimismo, Tovar señala que el luto no es únicamente una expresión externa, sino también una vivencia interna. Considera que el uso de prendas negras o en tonos apagados funciona, en muchos casos, como una forma simbólica de expresar al entorno el dolor o la tristeza que se lleva dentro. "Las personas somos pura comunicación, incluso a través de la ropa que elegimos cada día".

Aprender a pedir ayuda

"Para mí, es fundamental aprender a pedir ayuda. A menudo sentimos vergüenza de pedir un abrazo o una simple muestra de afecto. No sé por qué, pero los seres humanos tendemos a ser tremendamente herméticos, nos encerramos en nosotros mismos, justo cuando más necesitamos abrirnos. También creo que deberían educarnos sobre cómo acompañar en el dolor. En los velatorios, solemos recurrir a frases hechas como te acompaño en el sentimiento o lo siento mucho, cuando muchas veces bastaría con una mirada, un abrazo o un gesto. Al igual que cuando elegimos un regalo pensando en quien lo recibirá, deberíamos cuidar lo que decimos y cómo lo decimos, adaptándolo a cada persona.